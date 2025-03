Sloga gostuje Borcu, trener Trkulja poručio: "Ispred nas dvije ključne sedmice, ali se u Boriku mi pitamo"

RK Borac sutra igra prvu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH, a protivnik je dobojska Sloga. Utakmicu su najavili trener Goran Trkulja i rukometaš Miloš Nježić. Predsjednik kluba Darko Savić govorio je i problemima u RK Borac.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Nakon reprezentativne pauze, klupski rukomet se vraća u dvorane u BiH. Najprije je na rasporedu četvrtina finala Kupa BiH, a banjalučki Borac sutra od 19 časova igra utakmicu protiv Sloge.

Prvi meč se igra u dvorani Borika, a trener Goran Trkulja svjestan je da će u gradu na Vrbasu gostovati ozbiljan rival koji ove sezone igra jako dobro.

„Imamo jako težak period ispred sebe gdje ćemo u dvije sedmice odigrati četiri utakmice. Sloga je jako ozbiljan rival, nalaze se u samom vrhu tabele i bez obzira na godine jako su iskusna ekipa. Sigurno da nam neće biti nimalo lako. Naša ekipa odlično radi, što je najbitnije nemamo problema sa povredama. Imamo dva povratnika sa ove EHF nedjelje, odnosno dva reprezentativca koji su se vratili juče. Nisu bili s nama na posljednjim treninzima i malo su umorni od puta. Nikša Trivunović se juče vratio treninzima nakon povrede i sutra možemo računati na sve igrače. Sutra ćemo dati svoj maksimum da napravimo što bolji rezultat pred revanš“, započeo je Trkulja.

Svjestan je Trkulja odakle vreba najveća opasnost, ali i da su pred njegovim timom možda i dvije ključne sedmice.

„U Boriku se uvijek mi pitamo. Ono što treba da ispoštujemo je da kao i do sada, gradimo naš stil igre do kraja utakmice. Bez obzira na rezultat u datom momentu, moramo da zadržimo taj nivo igre i sigurno da će rezultat na kraju biti pozitivan. Moramo obratiti pažnju na njihovu bekovsku liniju, jako ozbiljni igrači i šuteri. Pripremićemo se što je bolje moguće da osujetimo njihove napade i iz dobre odbrane damo što više golova. Najvažnije je da odigramo dobru utakmicu. Ići ćemo na pobjedu i u revanšu bez obzira na rezultat u prvoj utakmici. Za nas u Kupu BiH, kao ni u prvenstvu, nema kočnice moramo igrati na 100 odsto. Možda su ove dvije, popularna rečenica iz korone, ključne dvije sedmice da napravimo neki iskorak za opstanak u ligi i da se plasiramo na završnicu Kupa“, dodao je on.

Predsjednik Savić o problemima "Teške su utakmice pred nama, u subotu igramo u Maglaju protiv direktnog konkurenta za opstanak, a tamo je bilo teško pobijediti i kad smo se išli na titulu. Moram reći da je situacija jako teška i komplikovana, budžet grada nije još usvojen i ne zna se kad će biti. Grantovi na koje imamo pravo svake godine, nećemo dobiti ni za dva mjeseca. Bez značajne pomoći republičkih institucija ovo je vrlo teško zadržati na ovome nivou. Ja se još uvijek uzdam u predsjednika Republike Srpske koji je najavio pomoć za banjalučki sport. Pozivam ga da pomogne svim rukometnim klubovima koji igraju Premijer ligu BiH.Sigurno da je situacija u svim klubovima teška.Predsjednik vodi veliku borbu, nadamo se da će sve izaći na dobro i da sport u ovim trenucima neće biti zaboravljen."

RK Borac m:tel je kraje prošle godine dobio novo rukovodstvo kao i novi stručni štab, a kako kaže Trkulja stvari od tada idu samo u pozitivnom smjeru.

„Od tog 8. januara sve ide u pozitivnom smjeru, od preuzimanja kluba od novog rukovodstva. Na početku je bilo osam igrača sada nas konkuriše 20 za utakmicu. Velika je to stvar. Naravno i povratak Lukića i Kneževića, momaka koji su naša djeca, teško je objasniti, bez da umanjujem igrače koji nisu iz Banjaluke, to je totalno druga priča. Sam dolazak njih dvojice na već dobru atmosferu je poboljšao sve. Oni su se faktički uklopili prvi dan, jer se čovjek najbolje osjeća kad je kod kuće“, zaključio je Goran Trkulja.

Meč sa Slogom najavio je i rukometaš Borca Miloš Nježić koji vjeruje da banjalučki klub može napraviti dobar rezultat kako sutra tako i u Kupu BiH generalno.

„Sigurno da nas očekuje teška utakmica kao što je i uvijek bio slučaj kada igramo protiv Sloge. Dobili smo dosta sa povratkom Lukića i Kneževića. Vjerujem da imamo konkurentku ekipu da napravimo dobar rezultat i sutra i u Kupu BiH generalno. Imali smo dvije sedmice reprezetnativne pauze, spremali smo se, skautirali ih i mislim da imamo šansu da napravimo dobar rezultat. Utakmicu dočekujemo u dobroj atmosferi tako da ne sumnjamo u pozitivan rezultat. Pauza je došla u dobrom momentu i digli smo se kao ekipa“, rekao je Nježić i pozvao publiku da dođe i podrži Borac u što većem broju.

Na poluvremenu će Borac organizovati i program za publiku tako da sutra neće nedostajati zabavnog programa, ali ni poklona za prisutne navijače.