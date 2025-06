RK Borac ostao bez trenera! "Tužno je da se ovako završilo, niko nas nije zvao"

Trenerski tandem Danijel Božić i Goran Trkulja u narednoj sezoni neće voditi RK Borac. Trkulja je u razgovoru na Mondo otkrio gdje nastavljaju karijeru, ali i da se niko iz rukovodstva kluba nije obratio ekipi nakon okončanja sezone.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Rukometni klub Borac ostao je bez trenera, da budemo precizniji bez oba trenera! Trenerski tandem Danijel Božić i Goran Trkulja, koji je klub preuzeo u januaru, neće više sjediti na klupi Borca.

Potvrdio je to u razgovoru za MONDO Goran Trkulja, koji je već pronašao i novi trenerski angažman. Trkulja će naredne sezone voditi novog premijerligaša, ekipu RK Derventa.

„Istina je dogovorio sam sve sa Derventom, a što se tiče osipanja ekipe ne znam trenutno ništa. Mene niko nije kontaktirao otkad se završila sezona. Meni je ugovor istekao, pojma nemam šta se tamo dešava i šta će se dešavati. Niko se ne oglašava. Čekamo svi te neke uplate sa ne znam koliko strana da nam se isplate ta dugovanja. Opstanak u ligi je zasluga najviše igrača. Ko će napustiti ekipu ne znam, a Danijel Božić koji je sa mnom vodio ekipu preuzeo je ORK Banjaluka. Što se tiče trenerskog tandema, njega više nema u Borcu, a za dalje ne znam šta će se dešavati“, rekao je Trkulja.

Doskorašnjeg trenera Borca, koji je u gotovo nemogućim uslovima izborio opstanak u Premijer ligi BiH, povrijedio je način na koji je otišao iz Borca – bez riječi i pozdrava. Kako kaže za naš portal niko od čelnih ljudi kluba nije ga kontaktirao nakon okončanja ugovora, barem da mu saopšti kako saradnja neće biti nastavljena.

„Nemam šta da krijem, nekako je tužno da se sve ovako završilo. Završilo se tako da smo se razišli, nismo otišli na Kup, poslije toga nismo imali treninge. Nije bilo svrhe da momci treniraju, imaju svoje brige nemaju novca, nemaju ništa. Raspustili smo to sve i niko nam se nije obratio to me je jedino zaboljelo.Žao mi je što sam na kraju osjetio nešto što nikad nisam ni pomislio da ću osjetiti, a to je da to nije Borac koji sam zavolio, na koji su me da kažem 'navukli' stariji igrači koji su nam uvijek davali podršku i usadili nam ljubav prema Borcu. Nekako sam se i ja osjećao da kad Borac zove da imam potrebu i dužnost da se javim i pomognem ako mogu, a da se na kraju sve ovako završi. Mogao nas je barem neko kontaktirati da vidimo šta ćemo dalje, a ako nisu zadovoljni sa saradnjom da je ne nastavimo, ali da budemo informisani šta će se dešavati sa nama“, dodao je Trkulja.

Neko nije dobio tri plate, a neko čak šest!

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Kako Mondo saznaje, rukometašima Borca koji su stigli u januaru u klub da pomognu banjalučkom kolektivu, klub je dužan tri plate, dok je situacija sa igračima koji su duže tu situacija još gora. Njima klub duguje čak šest plata. To nam je potvrdio i Trkulja.

„Što se tiče nas koji smo došli u januaru, duguju nam se tri plate zaključno sa majom. S tim da platu dobijamo do 20. u narednom mjesecu, eto ta treća faktički ne kasni, ali je došlo je na naplatu. Igračima koji su bili tu prije se duguje sigurno po pet plata, a možda i više“, zaključio je novi trener RK Derventa Goran Trkulja.

Podsjetimo, RK Borac se nalazi(o) na ivici ponora zbog finansijske situacije. Ogromni problemi sa dugovima kamen su spoticanja za Upravu kluba na čelu sa predsjednikom Darkom Savićem, a iz istih razloga crveno-plavi su morali odustati od igranja završnice Kupa BiH.

Ipak, usvajanjem novog budžeta Banjaluke i njegovih amandmana RK Borac će inkasirati 150.000 KM, dok bi prema našim informacijama kroz rebalans budžeta Borac trebao dobiti i dodatnih 150 hiljada KM.