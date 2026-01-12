logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prestanite sa tim ili ćemo da vas tužimo": Potresi u evropskoj košarci, Evroliga zaprijetila NBA ligi

"Prestanite sa tim ili ćemo da vas tužimo": Potresi u evropskoj košarci, Evroliga zaprijetila NBA ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Evroliga je zaprijetila NBA ligi tužbom zbog pravljenja nove lige u Evropi i kontaktiranja sa najvećim evropskim timovima koji su pod ugovorom sa elitnim takmičenjem...

Evroliga zaprijetila NBA ligi Izvor: Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi potresi u evropskoj košarci. Evroliga prijeti NBA ligi i najavljuje moguću tužbu. Prema informacijama koje donosi "Jurohups", već je poslato pismo koje predstavlja neku vrstu opomene čelnicima najjače košarkaške lige na svijetu.

Zašto? Čelnici Evrolige su ljuti zbog stvaranja nove lige, NBA Evrope koju NBA pravi sa FIBA. Smeta im što su već kontaktirali sa nekim od najjačih evropskih klubova koji su ujedno i dioničari elitnog takmičenja i koji imaju važeći ugovor sa njima. Upravo u tom detalju leži razlog ovakve prijetnje.

"Evroliga je obavijestila NBA ligu o potencijalnom pravnom postupku zbog novog projekta u Evropi. U slučaju da dođe do kontakta između ljudi iz Amerike sa klubovima koji imaju desetogodišnji ugovor sa Evroligom. Pismo je poslato čelnicima NBA lige prošle nedjelje i obaviješteni su svi nosioci evroligaške A licence", navodi se u tekstu.

Rok je postavljen

Na ovaj način je potvrđeno da postoji neka vrsta "rata" između Evrolige i NBA lige. Najavljeno je i da će već u utorak 13. januara da dođe do sastanka između čelnika Evrolige i četiri kluba (Real Madrid, Barselona, Fenerbahče i Asvel). Razlog je to što su spomenuti klubovi najavili da se premišljaju oko svoje budućnosti u tom takmičenju.

Postavljen je i rok klubovima da se do 16. januara oglase povodom novog višegodišnjeg ugovora sa Evroligom. Trenutna licenca ističe 30. juna 2026. godine, tako da postoji velika doza zabrinutosti u evropskoj košarci... Posebno pošto je Asvel i direktno i indirektno najavio da ima želju da pređe u NBA Evropu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA Evropa Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC