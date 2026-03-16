Legendu skupo koštala objava na društvenim mrežama: Podržao Iran, pa ostao bez ugovora

Japanac Keisuke Honda trebalo je da bude jedan od promotera Svjetskog prvenstva, ali je zbog politike ostao bez već dogovorenog posla.

Proslavljeni japanski fudbaler Keisuke Honda ostao je bez sponzorskog ugovora u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je pružio podršku iranskoj reprezentaciji koja će najvjerovatnije bojkotovati predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu. On je na društvenim mrežama objavio kako bi voleo da ih gleda na najvećoj svetskoj smotri koja će biti održana u SAD, Meksiku i Kanadi, ali nije očekivao da će ga to skupo koštati .

Jedan od najboljih japanskih fudbalera ikada je trebalo da snima reklamu vezanu za Mundijal, ali je sve stopirano zbog njegove objave.

"Znam da je to veoma osjetljivo pitanje, ali lično želim da učestvuju na Svjetskom prvenstvu", napisao je Honda i dodao:

"Očigledno je moja izjava navela američku kompaniju da otkaže reklamu koju je trebalo da snimamo za Svjetsko prvenstvo. Ne želimo da poslujemo sa kompanijama koje ignorišu suštinu i donose odluke na osnovu iskrivljenog načina razmišljanja", bio je jasan Japanac koji nije želio da navede o kojoj kompaniji je riječ.

Donald Tramp zaprijetio Irancima

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (79) potpuno otvoreno je zaprijetio Irancima i nagovijestio da njihova reprezentacija neće doći na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi koje startuje 11. juna. U skladu sa najavama, a sve usred napada SAD i Izraela na Iran, Tramp je otvoreno poručio da je bolje da Iranci ne dolaze na turnir, iako su prošle godine izborili učešće na SP.

"Reprezentacija Irana je dobrodošla na Svjetsko prvenstvo, ali iskreno ne vjerujem da je odgovarajuće da oni budu tamo, zbog brige za njihove živote i bezbjednost. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", napisao je on na društvenoj mreži "Trut".

Odgovor iz Irana

Na Trumpove izjave brzo je reagovao FS Irana. "Svjetsko prvenstvo je istorijski i međunarodni događaj, a njime upravlja FIFA, a ne bilo koja pojedinačna zemlja", piše u objavi i dodaje se:

"Niko zasigurno ne može isključiti iransku reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva. Jedina zemlja koja bi mogla biti isključena jeste ona koja nosi titulu 'domaćina', a nije u stanju da osigura sigurnost ekipama koje učestvuju na ovom globalnom događaju."