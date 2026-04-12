Borac na korak od novog klupskog rekorda! Crveno-plavi izjednačili podvig iz 2023. godine

Borac je ponovo pod komandom Vinka Marinovića nanizao osam pobjeda u prvenstvu BiH i izjednačio rekord iz sezone 2023-2024.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca sve su bliže osvajanju četvrte titule u Premijer ligi BiH i plasmana u kvalifikacije za Ligu šampiona. Osam kola prije kraja sezone, izabranici Vinka Marinovića na liderskoj poziciji imaju 68 bodova, čak 12 više od drugoplasiranog Zrinjskog, tako da samo prvorazredna senzacija može da spriječi crveno-plave da osvoje trofej namijenjen najboljem timu u državi.

U proljećnom dijelu sezone, Marinovićeva četa nema nijedan poraz, vezavši pritom osam pobjeda, što je klupski rekord u bh. eliti! Isti broj "trojki" Borac je uknjižio u sezoni 2023-2024, koju je takođe krunisao titulom, takođe pod komandom aktuelnog stratega.

Poslije poraza na Grbavici u duelu sa Željezničarom, redom su pred Borcem padali Igman (4:1), Sloga Meridian (5:0), Zvijezda 09 (4:2), Posušje (1:0), Tuzla siti (1:2), Široki Brijeg (0:2), Velež (2:0) i GOŠK (0:3), u periodu od 20. avgusta do 8. oktobra 2023. godine. Njiz pobjeda prekinut je 18. oktobra, kada je Sarajevo uspjelo da ostane neporaženo na Gradskom stadionu (1:1).

U prvom proljećnom kolu tekuće sezone, 7. februara, Borac je podijelio bodove sa Beležom u Vrapčićima (0:0), a onda redom, od 14. februara do 10. aprila, rušio Zrinjski (3:0), Slogu Meridian (0:4), Sarajevo (2:0), Široki Brijeg (5:1), Željezničar (0:1), Radnik (1:0), Posušje (0:3) i Rudar Prijedor (0:2).

Prvu narednu šansu da postavi novi klupski rekord u Premijer ligi BiH Borac će imati sljedećeg vikenda, kada na Gradski stadion, u okviru 29. kola, dolazi Velež.

NAJDUŽI POBJEDONOSNI NIZOVI BORCA U PREMIJER LIGI BiH

2023-2024 (8)

20.8.2023. Borac - Igman 4:1

25.8.2023. Borac - Sloga Meridian 5:0

1.9.2023. Borac - Zvijezda 09 4:2

17.9.2023. Borac - Posušje 1:0

23.9.2023. Tuzla siti - Borac 1:2

27.9.2023. Široki Brijeg - Borac 0:2

1.10.2023. Borac - Velež 2:0

8.10.2023. GOŠK - Borac 0:3

2025-2026 (8)

14.2.2026. Borac – Zrinjski 3:0

20.2.2026. Sloga Meridian – Borac 0:4

28.2.2026. Borac – Sarajevo 2:0

7.3.2026. Borac – Široki Brijeg 5:1

14.3.2026. Željezničar – Borac 0:1

21.3.2026. Borac – Radnik 1:0

4.4.2026. Posušje – Borac 0:3

10.4.2026. Rudar Prijedor – Borac 0:2

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)