Derbi Krajine igra se na Gradskom stadionu u Prijedoru (20.30).
Utakmicama 28. kola počeo je posljednji, četvrti krug u Premijer ligi BiH.
Jedna od najzanimljivijih utakmica ove runde igra se večeras na Gradskom stadionu u Prijedoru, gdje će domaći Rudar, sa početkom u 20.30 časova, odmjeriti snage sa Borcem.
Krajiški rivali u ovaj meč ulaze sa različitim ambicijama. Crveno-plavi žele da nastave trijumfalni niz i ostvare osmu uzastopnu pobjedu u šampionatu. Tim iz Prijedora, koji je trenutno devetoplasirani, kasni sedam bodova za “sigurnim“ Posušjem, koje je ranije tokom dana trijumfovalo nad Širokim Brijegom (2:0), i svaki mu je bod bitan u borbi za opstanak u eliti.
37' - Mohedano preko gola
Prošao je Bolivar po lijevoj strani i centrirao "na penal" prema Mohedanu, koji šalje loptu visoko preko prečke Jurkasovog gola.
35' - Erera!
Izveo je Erera slobodan udarac iz velike daljine, ali nije bio precizan.
31' - Traže domaći penal
Mišljenja su igrači Rudara da je Jojić igrao rukom u svom šesnaestercu, ali se nije oglasio sudija Haris Halkić, a nisu reagovali ni arbitri u VAR sobi. Tamo su Aleksandar Njegomirović i Mirza Kazlagić.
27' - Hrelja!
Dobar udarac Hrelje, ali je Dubljanić na mjestu.
27' - Interveniše odbrana Rudara
Brz napad Borca, Hrelja je odigrao desno za Hiroša koji je pokušao da uposli Juričića, ali je odbrana domaćeg tima u posljednji čas otklonila opasnost ispred svog gola.
23' - Poništen gol Borca
Juričić je ponovo zatresao mrežu, ali je podignuta zastavica jer se Hiroš, prema mišljenju pomoćnog arbitra, ranije nalazio u ofsajdu.
17' - GOOOOL!
Vodi Borac u Prijedoru, 22. gol Juričića u sezoni!
Jakšić je proigrao Savića, koji je zaobišao Dubljanića a potom nesebično odigrao za Juričića i tako uknjižio 12. asistenciju u sezoni!
14' - Odličan Ronkal
Borac je pokušao da zaprijeti "jedinici" Rudar Prijedora, ali je u tri navrata dobro bio postavljen Ronkal, izblokiravši nalete gostiju.
13' - Nisu se razumjeli Ricmajer i Mrđa
Bjo je to napad Rudar Prijedora koji je obećavao, ali se nisu razumjeli igrači domaćeg tabora, pa je izgledan kontranapad otišao u nepovrat.
11' - Bez opasnosti nakon prvog gola
Izveo je Jojić udarac iz ugla sa lijeve strane, ali je čuvar domaće mreže lako uhvatio loptu.
8' - Nema uzbuđenja
Miran period igre na Gradskom stadionu u Prijedoru, bez opasnih situacija pred jednim ili drugim golom.
2' - Jojić je prvi zaprijetio
Šutirao je Borčev vezista sa desne strane, umakao pažnji odbrane, ali je Dubljanić bio dobro postavljen.
1' - Počeo je meč u Prijedoru
I jedni i drugi bez podrške najvatrenijih navijača
Rudar Prijedor i Borac neće imati podršku najvatrenijih navijača, Alkohol bojsa i Lešinara, koji su odlučili da bojkotuju ovaj meč zbog toga što se igra na Veliki petak, inače najtužniji dan u pravoslavlju - dan kada je stradao Isus Hristos.
REZERVE
Na domaćoj klupi su: Žunić, Đekić, Koral, Pekija, Šebez, Gutijerez, Marčetić, Gvasalija i Keranović.
Sa druge strane, Marinovićevi aduti sa klupe su: Šiškovski, Vuković, Đajić, Sijarić, Rogan, Kvržić, Čavić, Vranješ, Dijuf, Deket i Ogrinec.
Evo za koga se odlučio Ognjenović!
Za Rudar Prijedor će igrati: Dubljanić, Danese, Mohedano, Fereiroa, Ramić, Ricmajer, Bolivar, Puentes, Ronkal, Grbić i Mrđa.
Startnih 11 Borca
Za goste, večeras će od prvog minuta zaigrati: Jurkas, Jakšić, Saničanin, Paskval, Erera, Jojić, Skorup, Savić, Hrelja, Hiroš i Juričić.
Borac - Rudar Prijedor 11:0!
U dosadašnja tri odmjeravanja snaga u ovoj sezoni, Borac je upisao isto toliko pobjeda, uz 11 postignutih i nijedan primljen gol!
Krajem jula prošle godine, u Banjaluci je bilo 6:0. U prvom prijedorskom meču, 5. oktobra, bilo je 0:2 za crveno-plave, koji su treći duel, odigran sredinom decembra pred banjalučkom publikom, riješili rezultatom 3:0.
Izjava Ognjenovića
"I ovoj utakmici prilazimo kao svakoj drugoj - sa željom da pobijedimo i pokažemo najbolji fudbal. Kao i uvijek, vidjećemo da li je to dovoljno. Igramo protiv izuzetno jakog protivnika, sigurno neće biti lako, ali imamo pravo da se nadamo", naveo je strateg domaćeg tima Perica Ognjenović.Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor
Očekivanja Vinka Marinovića
"Gostujemo ekipi koja je tehnički jako dobra, pokretljiva i sasvim sigurno njihove igre su bolje nego bodovni učinak. Znamo njihove kvalitete, ali najveći fokus je na nama. Želimo da ponovimo igre iz dosadašnjeg toka prvenstva, da uđemo sa jasnim pristupom, energijom, koncentracijom i disciplinom. Ovo što imamo i gradimo, ovaj nivo igre, jedino na takav način može da se ispolji. Vjerujem da, ukoliko u tome uspijemo, ostvarićemo svoj cilj i u ovoj utakmici, a to su tri boda", rekao je trener Borca pred ovaj duel.Izvor: MONDO/Nebojša Šatara
