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Isplivao novi snimak tuče: Ovako je Tajrik Džouns pobjesnio i počeo da pesniči Nana

Isplivao novi snimak tuče: Ovako je Tajrik Džouns pobjesnio i počeo da pesniči Nana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Centar Olimpijakosa izgubio razum kada ga je Kendrik Nan odgurnuo ispred svlačionice

Snimak tuče Tajrika Džounsa i Kendrika Nana Izvor: EPA/PETE ANDREOU/x.com/hizlihucum

Pojavio se novi video-snimak sukoba košarkaša Olimpijakosa Tajrika Džounsa i beka Panatinaikosa Kendrika Nana. Na njemu se vidi da je Nan odgurnuo Džounsa, prije nego što je uslijedio divljački nasrtaj i napad pesnicom u tunelu Dvorane mira i prijateljstva.

Centar Olimpijakosa Tajrik Džouns snažno je udario najboljeg igrača Panatinaikosa poslije subotnje "majstorice" u finalu plej-ofa i pobjede crveno-bijelih 89:85. Društvene mrežama i portali bili su preplavljeni video-snimkom nasrtaja Džounsa i njegovim prebijanjem jednog od najboljih igrača Evrope.

Tajrik Džouns, bivši igrač Partizana, ove sezone je pokazao svoju ratobornu crtu i očigledno je bilo dovoljno da Nan odgurivanjem izvuče najgore iz njega.

Prema navodima grčkih medija, košarkaši Panatinaikosa pokušali su poslije ovog napada da dođu do centra Olimpijakosa, ali je između dva tima stala policija sa snažnom opremom. Poslije toga je izbio sukob između igrača Panatinaikosa i pripadnika policije.

Nadležnima je bilo najvažnije da Džouns bezbjedno napusti halu, što se i dogodilo. On i Nan sukobili su se i na terenu i zbog toga obojica bili izbačeni. Ta tenzija se prelila i na klupe, kojima su takođe bile podijeljene tehničke. Poslije toga je sve preraslo u otvoreno nasilje.

Srećom po sve, prvenstvo Grčke je gotovo i Olimpijakos je osvojio titulu, kojom je završio svoju istorijski uspješnu sezonu, tokom koje je postao i šampion Evrolige.

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Tagovi

Tajrik Džouns Kendrik Nan KK Panatinaikos KK Olimpijakos

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