Pojavio se snimak: Tajrik Džouns pesnicom udario Nana, ni policija ga nije zaustavila

Nakon meča između Olimpijakosa i Panatinaikosa, Tajrik Džouns udario je Kendrika Nana pesnicom. Pogledajte snimak incidenta koji je šokirao košarkašku javnost.

Izvor: Twitter/@yigitdecolo

Nakon što je Olimpijakos pobijedio Panatinaikos u "majstorici" grčkog prvenstva i došao do šampionske titule, dogodio se strašan incident koji će ponovo baciti ljagu na tamošnju košarku.

Prema rečima Ergina Atamana, odmah posle meča Tajrik Džouns je pesnicom udario Kendrika Nana, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak koji to pokazuje. Njih dvojica su se koškali, pale su teške reči, a taman kada je delovalo da se situacija smirila - Tajrik Džouns je ponovo udario. Pogledajte:

Video of the confrontation between Kendrick Nunn and Tyrique Jones!#paobc#OlympiacosBC

pic.twitter.com/VVoAQAAE4a — Basketball Sphere (@BSphere_)June 13, 2026



Iako su organi reda bili između njih i pokušavali su da ih smire, Tajrik Džouns je opet "umakao" i udario Kendrika Nana pesnicom u lice, poslije čega je bilo i krvi.

Ipak, Olimpijakos tvrdi da je Kendrik Nan prvi udario Tajrik Džounsa, dok su takođe prijavili i Matijasa Lesora zbog toga što je navodno udario policajca. Naravno, Panatinaikos ima drugačiju verziju ovog događaja, tako da će u sve morati da se umiješaju nezavisni istražni organi koji će izreći ozbiljne kazne.

Sukob i na meču

Pogledajte 00:15 Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

I u toku samog meča bilo je sukoba između dvojice Amerikanaca. Sve se dogodilo u trećoj četvrtini kada su se Tajrik Džouns i Kendrik Nan gurali glavama, pa se moglo očekivati i da će se sukob nastaviti poslije meča.