Vlade Đurović: "Vidjelo se da je Nikola Kalinić na ivici"

Vlade Đurović komentarisao odlazak Nikole Kalinića u penziju. "Takvi igrači se brzo potroše, nije on kao Nvora"

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostala je bez svog najznačanijeg igrača i najveće legende u 21. vijeku, Nikole Kalinića (34), a trofejni srpski trener Vlade Đurović smatra da će "Kalinin" odlazak u penziju biti veoma teško nadoknadiv. Iako je primijetio da se u njegovim igrama i reakcijama vidjela iscrpljenost.

"Imao je još godinu dana ugovora, ali vidjelo se da je na ivici, pogotovo posljednjih nekoliko mjeseci. U pravu si, 34 godine danas nije mnogo, ali Kalinić je tip igrača koji na svakoj utakmici ostavi sebe. Baca se za svaku loptu, ide na svaki skok - jednostavno se takvi igrači brže potroše. On je stalno bio na 100 odsto, a 10 godina igra na vrhunskom nivou. Teško je. Imaš igrače poput Džordana Nvore, meni ne djeluje da on ikada daje 100 odsto. I on će potrajati", rekao je Đurović za portal "Basketball sphere".

Prema njegovim riječima, novog Kalinića će Zvezda teško ponovo naći.

"Mislim da će biti baš teško (bez Kalinića, prim novin). Navikli su se svi da je Kalina tu. Da će da povuče kada ne ide, i u odbrani i u napadu. Nema danas toliko igrača, koji ne mare za statistiku, a toliko pomažu timu".

"O tome je pričao i Duško Vujošević"

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Bio je upitan Đurović i da opiše Kalinića kao igrača.

"On je bio igrač kakvog svaki trener želi da ima u ekipi. O tome je pričao i pokojni Duško Vujošević. Nije bez razloga proveo toliko vremena u Fenerbahčeu i Barseloni, gdje god je igrao, bio je cijenjen. Znaš kako, ako igrače ocjenjujemo ocenama od 5 do 10 – on nikada nije mogao da dobije peticu. Uvijek odigra bar za šest, a vrlo često za osam ili devet. Kalinić može da šutira 0-7, ali znaš da će da odigra dobru odbranu, da će da skoči, napravi dobar faul, pa i udari ako treba… Nije bio neprimjetan na terenu. To svaki veliki trener zna da cijeni."

Kalinić se prvi put oglasio o odlasku

U utorak uveče, Kalinić je objavio emotivnu poruku o svojoj odluci da završi karijeru. Priznao je da je bilo dosta osvrnuvši se na svoje "greške, budalaštine i gluposti", ali je i konstantovao da je ostvario sve što je ikad želio.

"Znam da često nisam bio lagan za saradnju, ali imam svoje principe i načela od kojih ne odustajem. Bila je ovo jedna luda vožnja i hvala vam svima. Nastavljamo avanturu, samo u drugačijim ulogama", napisao je Kalinić, između ostalog.

Sada je vrijeme za njegovu novu epizodu i ulogu pomoćnog trenera u stručnom štabu španskog trenera Ibona Navara.

Bonus video: Podrška navijača Zvezde Nikoli Kaliniću

Pogledajte 00:21 Nikola Kalinić i navijači Crvene zvezde Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)