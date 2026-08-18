Nikola Kalinić šokirao Čimu Monekea: "Čestitam na nevjerovatnoj karijeri"

Nikola Kalinić završio je igračku karijeru i prešao u trenerske vode. Njegova odluka šokirala je mnoge, uključujući i Čimu Monekea.

Izvor: MN PRESS

Nikola Kalinić odlučio je da stavi tačku na bogatu igračku karijeru i napravi novi korak u košarci. Iskusni srpski reprezentativac od naredne sezone biće dio stručnog štaba Ibona Navara.

Kalinić je tokom karijere osvojio brojne trofeje i ostavio dubok trag u evropskoj košarci, a odluka da se povuče iz igranja stigla je u trenutku kada je još mogao da pruži kvalitetne partije na parketu.

Ipak, 34-godišnji košarkaš odlučio je da je vrijeme za novu fazu karijere. Umjesto dresa, Kalinić će od naredne sezone obući trenersko odijelo i početi da stiče iskustvo na klupi.

Da je njegova odluka iznenadila i ljude koji su mu bili bliski tokom igračke karijere, pokazala je reakcija Čime Monekea, sa kojim je Kalinić odigrao 51 utakmicu u dresu Crvene zvezde.

„Je*! Čestitam ti na nevjerovatnoj karijeri, brate!“**, napisao je Moneke na Instagramu.

(MONDO, Kurir)