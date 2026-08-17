Ljeto kada je Nikola Kalinić donio Srbiji dvije medalje

Nikola Kalinić nije postao veliki ni 2014. ni 2016. kada je donio svoje dvije velike medalje. Ne, postao je veliki 2013. kada je cijelo ljeto igrao za svoju Srbiju. Te dvije medalje su svi zaboravili, a ne bi trebalo.

Izvor: MN PRESS

Nikola Kalinić je nedavno zaigrao za reprezentaciju Srbije poslije duge pauze, a sada je iznenada završio karijeru i začudio kompletnu košarkašku javnost. Sa 34 godine riješio je da se posveti stručnom radu u Crvenoj zvezdi, a odlazi u penziju sa dvije medalje u reprezentativnoj karijeri.

Netačno! Iako javnost pamti srebro na Svjetskom prvenstvu u Španiji kada je "stradao" Janis Burusis i završio na posteru koji će se pamtiti zauvijek, kao i srebro na Olimpijskim igrama 2016. godine u Riju, Nikola Kalinić ima dvije medalje u dresu Srbije prije toga. I one su ga dovele na spisak prvo Dušana Dude Ivkovića, pa onda i Saše Đorđevića i u istoriju srpske košarke.

Ljeto kada Kalina nije stao

Debitovao je na velikom takmičenju Nikola Kalinić 2013. godine kada je Duda Ivković posljednji put vodio srpski tim, ali on i je na taj Eurobasket došao sa dvije medalje i to seniorske! Eurobasket je te 2013. počeo 4. septembra kada je Srbija savladala Litvaniju 63:56, a Nikola Kalinić za 15 minuta na terenu nije postigao poen. Ipak Dušan Ivković je očigledno znao zašto ga je pozvao, poslije već dva odigrana turnira tog ljeta!

On je zapravo prvu medalju u dresu reprezentacijue osvojio u Mersinu na Mediteranskim igrama! Došao je sa timom u Tursku sredinom juna i bio najefikasniji u pobjedi nad Italijom 77:64. koja nam je osigurala prolaz dalje. Pobijedili su i Tunis uz 13 njegovih poena, a onda u polufinalu Makedoniju 94:49. Na kraju je u finalu Turska sa Melihom Mahmutogluom, Barišem Ermišom, Birkanom Batukom, Oguzom Savašom i Dogušem Balbajem bila prejaka, ali Kalinić je oko vrata okačio srebro.

Sa njim u timu su bili Filip Čović, Đorđe Majstorović, ali i dugogodišnji kolega iz "A" tima u narednim godinama Stefan Jović. Njih dvojica su mjesec dana kasnije uzeli bronzu. Ovaj put na Univerzijadi u Kazanju. U tom timu bili su i Ivan Smiljanić, Đorđe Majstororvić, ali i Đorđe Gagić koji je takođe izrastao u "A" reprezentativca. Srpski tim je u grupi razbio Mongoliju, Meksiko i Japan, sve sa pedesetak razlike i Rumunne 78:53.

U četvrtfinalu je pala Estonija sa 88:43, pa je potom Australija sa NBA igračem Kameronom Barstroom bila bolja sa 65:62. Na kraju su Rusi savladali Australijance za zlato, dok je srpski tim u meču za bronzu bio bolji od Kanađana sa NBA centrom Dvajtom Pauelom 87:74.

Šta je bilo poslije?

Istorija koju svi znaju! Nakon dva sjajna "manja" turnira Nikola Kalinić se pojavio u sastavu Srbije na Eurobasketu 2013. godine, pa je bio ključan 2014. u pohodu na svjetsku bronzu. Zatim je došla 2015. godina kada su nesrećno ispali u polufinalu i nije bilo snage za meč za treće mjesto, da bi u Riju došla još jedna srebrna medalja. Ispostaviće se - posljednja za njega u najdražem dresu.

(MONDO)