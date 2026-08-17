Željko Obradović zvao Nikolu Kalinića u Partizan: "Rekao sam mu da ne mogu, nije to u redu"

Nikola Kalinić je imao ponudu Željka Obradovića i Partizana, ali ju je odbio. Jednostavno nije mogao da zaboravi sve ono što je već do tada uradio sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen

Nikola Kalinić je završio aktivnu košarkašku karijeru i tako šokirao kompletnu javnost. Jedan od najznačajnijih košarkaša Crvene zvezde u XXI vijeku oprostio se nakon dvije sezone u svom trećem mandatu u crveno-bijelom, ali će ostati u klubu kao pomoćni trener.

Kalinić je ponikao u Spartaku, zatim je u Novom Sadu odigrao tri sezone za Novi Sad i Vojvodinu a poslije sezone u Radničkom je 2014. prvi put došao u Crvenu zvezdu. Dobio je odmah odgovornost i loptu u ruke kod Dejana Radonjića, pa ga je poslije samo jedne sezone Željko Obradović za ozbiljan novac doveo u Fenerbahče. Probao je Obradović da ga ubijedi još jednom da sarađuju, kada je došao u Partizan.

"Imali smo kontakt tokom ljeta i Željko je pitao mog agenta da li bih došao u Partizan. Ja sam rekao da to ne mogu jer ne želim da uradim to, a bilo bi i glupo. Na mnogo sam slika na kojima osvajam titule sa Crvenom zvezdom i slavim. Nije sada u redu da tako mijenjam boje, pogotovo ako ne moraš to da uradiš i ako možeš da igraš za Crvenu zvezdu", rekao je u jednom intervjuu, dok je u drugom ponovo pričao o tome.

"Bio je neki kontakt... Pozvao me je da pita kako razmišljam na tu temu, rekao sam da ne razmišljam i da nema potrebe da uopšte pričamo o tome", kazao je Kalinić u intervjuu za podkast Nenada Kostića "Kole Point".

A šta je sa drugima?

Nikola Kalinić je na kraju završio karijeru poslije skoro dvije decenije profesionalne košarke, a iako nije odabrao da igra za najvećeg rivala, nikoga nije htio da osudi. Pitali su ga šta misli o potezu Vasilisa Spanulisa da pređe iz Panatinaikosa u Olimpijakos.

"On je imao svoje razloge. Želio je svima da dokaže da može da bude lider tima, a to nije mogao u Panatinaikosu sa svim igračima koji su bili tamo. Nisam pričao sa njim o tome, to je moje viđenje situacije. Svačija situacija je drugačija. Ja potpuno razumijem kada neko hoće da igra na višem nivou i dobije dobru ponudu. Na kraju dana, svi mi igramo samo 10-15 godina i finansijski moramo da uzmemo ono što nam se nudi. Ali ako ne moraš to da uradiš, ne razumijem zašto bi, a neki momci u najboljim godinama koji mogu da biraju gdje će da igraju to rade", zaključio je on.

(MONDO)

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