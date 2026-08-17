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Nikola Kalinić je novi pomoćnik Ibona Navara: Osvojio je pehar Evrolige i osam trofeja u Crvenoj zvezdi

Nikola Kalinić je novi pomoćnik Ibona Navara: Osvojio je pehar Evrolige i osam trofeja u Crvenoj zvezdi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Završena je velika košarkaška karijera Nikole Kalinića, novog pomoćnog trenera u Crvenoj zvezdi.

Ko je nikola kalinic kosarkas crvene zvezde Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dugogodišnji košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić (34) odlučio je da završi igračku karijeru i posveti se trenerskom poslu! On će u naredne dvije godine biti pomoćni trener u stručnom štabu Crvene zvezde, što je neočekivan korak u njegovoj karijeri - jer se prethodnih nedjelja pričalo o promjeni sredine, pa čak i novom odlasku u Španiju.

"Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili dio lude vožnje", napisao je Kalinić i tako otkrio da će ipak i u narednoj sezoni biti dio kluba, što se prethodnih nedjelja dovodilo u pitanje.

Kalinić počinje novo životno poglavlje, a sarađivaće sa trenerom Ibonom Navarom kojem će sigurno biti od izuzetne važnosti. Kao jedan od najsiksunijih igrača u timu Kalinić je i prethodne sezone bio veoma važan za komunikaciju stručnog štaba i igrača Crvene zvezde.

Ko je Nikola Kalinić?

Trofejni srpski košarkaš Nikola Kalinić rođen je u Subotici, 1991. godine. Njegov otac Zoran bivši je reprezentativac Jugoslavije u stonom tenisu, dok se majka Dragica svojevremeno bavila sportom, kao i Nikolina sestra Mina. Mlađi brat Uroš je vaterpolista i reprezentativac Francuske.

Košarkašku karijeru Nikola Kalinić počeo je u Spartaku iz Subotice, igrao je još i za Vojvodinu iz Novog Sada, a punu afirmaciju stekao je u Radničkom iz Kragujevca. Svojevremeno je bio na probi u Crvenoj zvezdi, kod tadašnjeg trenera Mihajla Uvalina, ali saradnja nije uspostavljena pa mu se san da obuče crveno-bijeli dres ispunio tek nekoliko godina kasnije.

Kalinić je prvi put potpisao za Crvenu zvezdu u ljeto 2014. godine i tada je odradio jednu sezonu u klubu prije nego što je počela njegova internacionalna karijera. Pet godina je igrao za Fenerbahče, jednu sezonu za Valensiju, pa jednu sezonu za Crvenu zvezdu, a nakon još dvije godine u Barseloni vratio se u Beograd i 2024. godine po treći put stavi paraf na ugovor sa crveno-bijelima.

Kao košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić je osvojio dvije titule u ABA ligi, dvije šampionske titule u Srbiji i četiri Kupa Radivoja Koraća. Sa ekipom Fenerbahčea osvojio je Evroligu, sa Barselonom je bio šampion Španije dok je sa turskim velikanom osvojio i osam domaćih trofeja.

Kalinić je godinama nastupao za reprezentaciju Srbije, a u dresu nacionalnog tima ima srebrnu medalju sa Evropskog prvenstva, srebrnu medalju sa Mundobasketa i srebrnu medalju sa Olimpijskih igara. Na Univerzijadi je sa reprezentacijom Srbije osvojio bronzu.

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01:00
Nikola Kalinić navija na meču Zvezda - Zlatibor
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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Nikola Kalinić

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