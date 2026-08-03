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Nikola Kalinić ide iz Crvene zvezde? Ibon Navaro želi drugog igrača

Nikola Kalinić ide iz Crvene zvezde? Ibon Navaro želi drugog igrača

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bliži se kraj trećeg mandata Nikole Kalinića na Malom Kalemegdanu.

nikola kalinic napusta crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić, mogao bi da napusti Mali Kalemegdan ovog ljeta, prenosi "Telegraf". Navodno, španski stručnjak Ibon Navaro ga ne vidi u svojim planovima, iako iskusno krilo ima važeći ugovor sa crveno-bijelima do kraja sljedeće sezone.

Stoga će sportski sektor krenuti u potragu za pojačanjem na ovoj poziciji, a prema informacijama pomenutog portala, već postoji interesovanje iz Španije za angažman Kalinića, gdje je u prošlosti uspešno nastupao za Valensiju i Barselonu. Kaliniću je ovo treći mandat na Malom Kalemegdanu i nije uspio da ostvari zapaženiji uspjeh na evropskoj sceni, zbog čega se i vratio u Beograd.

Najavio odlazak?

Kalinić je nedavno govorio o svojoj budućnosti u crveno-bijelom taboru i bilo je jasno da i dalje ne zna kakvu ulogu će dobiti u sistemu novog trenera.

"Imam ugovor, ne znam šta će da se dešava u okviru kluba, trenera, svega, planova, ambicija, ali nadam se da sam tu sljedeće godine i vidjećemo da li ćemo da napravimo taj iskorak. U kom sastavu, ne znam, ali kao i uvijek - tu sam, ako treba", rekao je Nikola Kalinić u podkastu "Kole point".

Crvena zvezda je ovog ljeta napravila značajne kadrovske promjene, pošto je otišla praktično kompletna centarska linija i prvi plej Kodi Miler-Mekintajer. Novajlije su za sada - Vojin Medarević, Patrik Boldvin, Džonatan Motli, David Kremer i Kris Džouns, dok je produžen ugovor sa Džeredom Batlerom

BONUS VIDEO:

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00:08
Mekintajer i Kalinić u Nišu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Kalinić KK Crvena zvezda

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