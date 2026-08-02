Partizan digao ruke, sad ga hoće Zvezda: Obrt u slučaju "Armoni Bruks"

Partizan i Armoni Bruks gotovo sigurno neće sarađivati naredne sezone, ali Crvena zvezda mogla bi da dovede Amerikanca na Mali Kalemegdan

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Partizan je okončao sagu oko Armonija Bruksa. Iz Humske su navodno stavili tačku na pregovore jer premišljanje Amerikanca predugo traje, ali se sada u trku uključila Crvena zvezda, koja je rada da postigne dogovor sa bivšim košarkašem Milana.

Armoni Bruks je najprije pregovarao sa Partizanom, a onda je riješio da postane košarkaš ASVEL-a. Nakon što je priča iz Vilerbana dobila neslavan kraj, pa sada klub Tonija Parkera mora da otpusti najveće zvijezde, Bruks je ponovo postao interesantan čelnicima u Humskoj. Ipak, nije dugo trajalo, pošto se za Amerikanca raspituje i njegov bivši klub - Olimpija Milano, čiju konačnu ponudu Bruks i čeka, piše Mocart sport.

Bruks nije zanimljiv samo Italijanima, za njega se raspituje i Real Madrid i, kako stvari stoje, "kraljevski klub" je u fokusu bivšeg NBA igrača. Međutim, i Crvena zvezda je izrazila želju da sarađuje sa Amerikancem. Armoni Bruks je imao sjajnu statistiku prošle sezone, kada je u dresu Armanija bilježio 13,1 poen po meču, 3,5 skokova i 1,4 asistencije.

Umjesto Bruksa razmatra se dovođenje Lonija Vokera. Međutim, posljednje informacije kažu da košarkaša Makabija silno želi Dubai, pa bi to mogla da bude nepremostiva prepreka u dovođenju Amerikanca.

Partizan je ovog ljeta gotovo potpuno promijenio izgled tima. U redove crno-bijelih stigli su Lamar Stivens, Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanasković i Kajl Olman, dok su se od Humske oprostili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.