"Znamo šta je sljedeći korak": Partizan je davno gotova priča

Doskorašnji košarkaš Olimpije iz Milana Armoni Bruks definitivno ide u Asvel.

Izvor: MN PRESS

Više nema dileme, doskorašnji košarkaš Olimpije iz Milana Armoni Bruks, potvrdio je da nastavlja karijeru u Asvelu. Bio je Amerikanac velika želja Partizana, navodno je transfer bio pred realizacijom, ali je Toni Parker imao svoje adute u pregovorima.

Bruks je na završnoj konferenciji za medije bio potpuno otvoren: "Znamo da je Lion sljedeći korak, ali Milano je bio ogroman korak u mojoj karijeri", rekao je najbolji igrač Olimpije.

Crno-bijeli su mu navodno nudili dvogodišnji ugovor od četiri miliona evra, ali to nije bilo dovoljno kada se Asvel uključio u priču.

Bruks je u Evroligi prosječno bilježio 13,1 poen, 3,5 skokova, 1,4 asistencije, dok je u Italiji proglašen za MVP-ja sa učinkom od 16 poena, 4,1 skoka i 1,6 asistencija po utakmici.

Asvel je godinama bio jedan od najlošijih klubova u Evroligi, ali izgleda da se to mijenja već od sljedeće sezone. Uložen je ograman novac, uskoro će postati franšiza Evrolige, a imena koja su već doveli garantuju uspjeh.

Za sada je Asvel obezbijedio potpise Silvana Fransiska i Nika Vajlera-Beba, dok se očekuje da u Lion stigne i centar Danijel Tajs.