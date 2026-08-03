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Nemanja Nedović stao uz Luku Vildozu: "Ne vidim tu veliku tragediju, ljudi pretjeruju"

Nemanja Nedović stao uz Luku Vildozu: "Ne vidim tu veliku tragediju, ljudi pretjeruju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nemanja Nedović govorio je o poprilično aktuelnoj temi - transferu Luke Vildoze u Partizan

nemanja nedovic o dolasku luke vildoze u partizan Izvor: MN PRESS

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Nedović (35) važi za jednog od omiljenijih igrača Crvene zvezde. Ipak, iako zna koliko je kult klubova u Srbiji važan, vjeruje da potez Luke Vildoze (30), da poslije crveno-bijelog dresa obuče Partizanov, nije tako "strašna stvar".

Nedović je dobro analizirao karijeru Vildoze... Prelijetanje iz klubova koji tradicionalno važe za zaklete rivale nije mu strano. Tako je Vildoza jedan od rijetkih, možda i jedini, koji je igrao u Panatinaikosu, pa potom u Olimpijakosu, a kada je Srbija u pitanju, ovjeriće oba beogradska velikana. Nosio je dres Crvene zvezde u sezoni 2022/23, a sada će braniti boje Partizana.

"Mislim da je stvarno dobar momak, ima neki svoj fazon i baš mi je legao. Bio je u Panatinaikosu 10 mjeseci, u Crvenoj zvezdi osam, u Olimpijakosu 10. Da je negdje proveo dvije, tri ili četiri godine, da je stvarno osjetio klub na drugačiji način, onda bi moglo nešto da mu se zamjeri. Ovako, on je stranac, igra košarku i nigdje se nije dugo zadržao. Razumijem da je navijače iznenadio taj transfer i da ih je pogodio, ali iskreno, ne vidim to kao neku veliku tragediju", rekao je Nedović u podkastu "Playbook".

"Mislim da tome pridajemo previše značaja i da ljudi sve to previše emotivno doživljavaju. Drugačije je kada je u pitanju domaći igrač, tada postoje neka nepisana pravila i zna se šta može, a šta ne. Ali kada su stranci u pitanju, mislim da se ipak malo pretjeruje. Oni dolaze da odrade svoj posao, zarade novac i nastave dalje", pojasnio je Nemanja Nedović.

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01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Nemanja Nedović Luka Vildoza KK Partizan

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