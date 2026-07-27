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Bivši kapiten Zvezde ne prašta Vildozi "izdaju": Objavio fotku i napisao samo dvije riječi

Bivši kapiten Zvezde ne prašta Vildozi "izdaju": Objavio fotku i napisao samo dvije riječi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Branko Lazić se oglasio na društvenim mrežama poslije potvrde o prelasku Luke Vildoze u Partizan. Objavio je fotografiju Čarlsa Dženkinsa i Majka Cirbesa.

Branko Lazić fotografijom Dženkinsa i CIrbesa reagovao na odlazak Vildoze u Partizan Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza i zvanično je novo pojačanje Partizana. Srpski klub je potvrdio da je potpisan dvogodišnji ugovor sa njim i da će da bude u sastavu ekipe Đoana Penjaroje za novu sezonu. Nije se to dopalo svima, posebno navijačima Crvene zvezde i nekadašnjim saigračima iz redova najvećeg rivala.

Tako je čuveni kapiten crveno-bijelih Branko Lazić na svojim društvenim mrežama reagovao. Objavio je fotografiju kojom je jasno pokazao šta misli o "izdaji" argentinskog košarkaša poslije svega što su prošli zajedno u Zvezdi.

"Jedina dvojica", napisao je Lazić uz fotografiju na kojoj su Čarls Dženkins i Maik Cirbes.

Izvor: Printscreen/Instagram10sile10

Jasno je aludirao na to da su njih dvojica jedini stranci koji ne bi uradili tako nešto i ne bi prešli ni za kakav novac u redove najvećeg rivala.

Vildoza može da dobije srpski pasoš zbog Milice

Luka Vildoza mogao bi da dobije i srpski pasoš i tako da zvanično ne bude stranac u Partizanu. To bi bilo od velikog značaja za Kup Radivoja Koraća i domaći šampionat. Sve to zbog braka sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić.

Njih dvoje su se vjenčali u Hramu Svetog Save, imaju dete, Luka je zbog nje prešao i u pravoslavlje. Očekuje se da će crno-bijeli da ispitaju i tu opciju i da vide kakve su mogućnosti za tako nešto.

Tagovi

Luka Vildoza košarka KK Crvena zvezda Branko Lazić

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