Bivši kapiten Crvene zvezde Savo Pavićević upozorava novog trenera Alberta Rijeru da metode koje je koristio u Frankfurtu - gdje je precrtao Marija Gecea - neće funkcionisati na stadionu "Rajko Mitić".

Izvor: MN PRESS

Novi trener Crvene zvezdeAlbert Rijera preuzeo je klub u veoma osjetljivom trenutku. Pred njim je izazov da za samo četiri dana "resetuje" ekipu pred meč godine sa Viktorijom iz Plzenja, što će uključivati rad na samoj igri i promjenu taktike, ali takođe sa tim i podizanje morala koji je sada na minimumu.

Mnogo je pitanja o onome šta sprema Rijera i jedno od njih je - bar kada gledamo rad u prethodnim klubovima - kakav će odnos imati sa Zvezdinim senatorima? To su prije svega Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, pa Marko Arnautović, koji su zaćutali u trenutku krize na "Marakani". Znamo po ranijim iskustvima da je Rijera znao i da se zamjeri nekim od veterana, tako da je u Frankfurtu i "otjerao" Marija Gecea iz ekipe, dok bivši kapiten crveno-bijelih Savo Pavićević poručuje da tako nešto sada ne očekuje jer sa "ovakvim autoritetima još nije radio".

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"Mario Gece nije Sale Katai po glavi, niti Arnautović. To garantujem. Ovdje su u pitanju 'mangupi' i ako Rijera pokuša da nametne autoritet na taj način, mislim da mu to neće proći bez odgovora", rekao je Savo Pavićević u intervjuu za "Mozzart Sport" i dodao:

"On već ima jasnu sliku i rečeno mu je ko je ko. Autoritet sigurno jeste i postaviće ga u svlačionici i na terenu, ali će tačno znati dokle može da ide i šta treba da radi."

Pavićević imao sukob sa Rijerom

Vidi opis "Rijera, to su mangupi, nisu oni Gece": Novog trenera Zvezde odmah upozorio bivši kapiten Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Interesantno je da su Savo Pavićević i Albert Rijera imali sukob kada su radili u Sloveniji na meču Kopera i Celja, kada su čak žestoko kažnjeni obojica.

"Tokom utakmice je non-stop neprijatnim gestikulacijama pokazivao ka našoj klupi. Nije to za kamere, ali jednostavno nisam mogao da vjerujem da čovjek na tom nivou tako reaguje. S druge strane, razumijem i pritisak pod kojim je bio. Kada je pao prvi gol, pa drugi... To je slično kao kada je Deki Stanković izlazio poslije crvenog kartona - treba ostati suzdržan, ali nekad ne možeš. Kroz igračke dane si se zlopatio i trpio, pa ti nije lako kada ti neko provocira klupu. Rijera je imao neki problem sa nama, ne znam tačno kakav. Bilo je to ružno s njegove strane - krenuo je prema našoj klupi. Vidio sam ga perifernim pogledom, a pošto je Slaviša Stojanović stajao tri metra ispred mene, mislio sam da ide na njega. Tu sam se zaletio i dogodilo se sve ono što ste vidjeli na snimku. Sreća pa se nije završilo gore, što bi bilo pogubno i za njega i za mene. Ja sam zbog toga dobio tri utakmice suspenzije, a on sedam", rekao je Pavićević koji je tada radio sa Slavišom Stojanovićem u Koperu.

"Ko bi lošije prošao da je došlo do sukoba? Ma on, 100 posto. Bez dileme. Ne kažem to da se hvalim, ali stvarno je bilo ružno. Bio sam baš izrevoltiran i sreća je što sam se primirio, pa nije došlo do još ružnijih stvari koje su mogle da se dese."

Rijera će uspjeti u Zvezdi

Savo Pavićević pored svega toga ima samo riječi hvale za Alberta Rijeru koji uspijeva svojoj ekipi uvijek da prenese energiju koju je imao i kao igrač.

"Mislim da on nema problem da javno kaže kada stvari idu loše. Kao što je radio u Sloveniji - otvoreno kaže: 'Loše smo odigrali, ja sam pogriješio' i nema guranja stvari pod tepih. Kaže sve u lice i zbog toga su ga novinari tamo voljeli. Vrlo dobro zna gdje je došao. On je 'skener' - već je prikupio sve informacije dok je putovao i letio ovamo. Zna sve o navijačima, Zvezdi, timu sa kojim raspolaže i upravi. Sve to sklapa u tri-četiri dana i mislim da će napraviti dobre stvari. Navijam za njega jer sam bio u Zvezdi, bio kapiten i zvezdaš sam. Iz tog razloga želim sve najbolje i njemu, i ljudima u klubu, i navijačima."

"Garantujem da je ozbiljan trener i da je pravi izbor za Zvezdu", naglasio je Pavićević.

"Teže voditi Zvezdu nego Inter"

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Savo Pavićević je igrao u Zvezdi i dobro zna kakav teret nose svi zaposleni u njoj, tako da je želio da stane u zaštitu sada već bivšeg trenera Dejana Stankovića koji se povukao poslije poraza od Hapoel Berš Ševe.

"Meni smetaju neke stvari. Razumijem sportske radnike i slobodu govora, svako ima pravo da kaže šta misli i nije to ništa sporno. Ali volio bih da se ti isti ljudi, koji sebi daju za pravo da pričaju kako je utakmica loše spremljena ili ko je gdje bolji, nađu na mjestu Dejana Stankovića. Ne treba tako da gledaju na stvari. Svi smo razočarani, ali pitao bi upravo njih da li znaju kako je to voditi 'spejs-šatl' zvani Crvena zvezda? Kakav je to osjećaj i stres kada svi očekuju da prođeš i pobijediš", rekao je on.

"Jednostavno, moraš da budeš bolji da bi pobijedio i da se ta pobjeda vidi kroz igru, a to nije lako. Ne branim ja Dejana Stankovića - on je svakako institucija i igrački i trenerski, i doći će tu sve na svoje. Ali ljudi, vjerujte mi, lakše je voditi Inter iz Milana nego Crvenu zvezdu."