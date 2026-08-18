U Crvenoj zvezdi, Albert Rijera sastavlja svoj tim.

Izvor: MN PRESS

Novi trener Crvene zvezdeAlbert Rijera polako sklapa i stručni štab koji će mu pomagati u narednom periodu, a interesantno je da neće otići baš svi koje je zatekao od svog prethodnika Dejana Stankovića. Zajedno sa "Misterom", klub je napustilo i pet njegovih najbližih saradnika: Nenad Sakić, Federiko Panonćini, Vinćenco Saso, Pjerluiđi Brivio i Andrea Fardone.

Kao pomoćni treneri u Crvenoj zvezdi, bar na osnovu onoga što za sada možemo vidjeti na zvaničnom sajtu, ostali su još Nikola Mikić i Miloš Stojčev, dok su tu još i kondicioni treneri Marko Vasiljević, Nikola Perišić i Nikola Todorić.

Na mjesto glavnog trenera golmana vratio se Dušan Gašić, i naslijedio je Brivija, dok će mu pomagati Nemanja Supić.

Takođe, mijenjaće Crvena zvezda i kada je analitika u pitanju i uz Rijeru smo već vidjeli Lorenca Dolćetija u koga španski trener naročito ima povjerenja, a ostaje još da se vidi da li će u narednom periodu možda biti i pojačanja u stručnom štabu, pošto su njegovi prethodnici imali znatno "širi" krug pomoćnika.

Stiže i Arteta

Vidi opis Ovo je novi tim Alberta Rijere: "Petorka" već otišla sa Dekijem iz Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Zanimljivo je to da će u Rijerinom stručnom štabu biti Artetin rođak Pablo Remon Arteta, koji je sarađivao sa Špancem i u Celju i Ajntrahtu.

"Već imam pomoćnike i biću vrlo zadovoljan sa njima i sa članovima stručnog štaba", rekao je Rijera.