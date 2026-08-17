Zvezda nema lijevog beka za Plzenj: Jasno je kao dan šta će Albert Rijera uraditi

Crvena zvezda poslije prodaje Tiknizjana nema levog beka za meč sa Plzenjom, a Rijera mora brzo da pronađe rješenje za ovu važnu utakmicu. Čini se da će ga naći u igračkom kadru koji će "protresti" poslije odlaska Stankovića.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Albert Rijera preuzeo je Crvenu zvezdu u nedjelju i odmah je prionuo na posao pošto dobro zna da vremena - nema. Već u četvrtak (19.00) na stadion "Rajko Mitić" dolazi Viktorija iz Plzenja i to će biti potencijalno najvažnija utakmica koju će Zvezda odigrati ove jeseni, pošto bi mogla direktno da odluči da li je za Ligu Evropu ili ne.

Zvezda se nada da će "šok terapija" poslije ostavke Dejana Stankovića odmah upaliti i da će Rijera donijeti novu energiju koja bi već u prvoj utakmici plej-ofa mogla da riješi situaciju u Zvezdinu korist i tako je odvede na korak od grupne faze Lige Evrope. Za to, pak, Rijera ima samo nekoliko treninga na kojima prvo mora da upozna ekipu, ostvari sa njom hemiju, donese neke krupne odluke i da se potom u pozitivnom svjetlu predstavi pred navijačima.

Već sada može se reći da ima određene probleme ili izazove koji će mu otežati taj put, tako da pored toga što nema vremena, sada posle odlaska Tiknizjana čak nema ni klasičnog levog beka za duele protiv Viktorije iz Plzenja.

Zašto je Zvezda pustila Tiknizjana?

Kratko i jasno - ponuda je bila previše dobra da bi Zvezda zadržala u ekipi igrača koji je svakako planiran za prodaju ovog ljeta, što je jedino odložila povreda Adema Avdića i želja Dejana Stankovića da zadrži igrača. Tiknizjan je u Zvezdinu kasu donio pet miliona evra (potencijalno bi transfer u Olimpijakos mogao da naraste i do sedam), a Rijera je dao "amin" za odlazak Jermena zbog toga što se i profilno ne uklapa u njegove zamisli u Crvenoj zvezdi.

Tiknizjan je fudbaler koji igra uz aut-liniju, uz veliki broj ponavljanja u napadu, uz često iskakanje sa svoje pozicije, tako da bi bilo pitanje trenutka kada bi ispao iz tima i da je ostao u Zvezdi. S obzirom na to da je transfer već dogovoren, nije želio u ekipi ni da ostavlja igrača koji je bez motiva, što mu ne treba u trenutku kada pokušava da "oživi ekipu".

Ko će biti lijevi bek Zvezde?

Crvena zvezda će najvjerovatnije protiv Viktorije iz Plzenja igrati u formaciji 4-1-4-1 (varijacija 4-3-3) u kojoj će imati lijevog beka, ali će - kao i u svim Rijerininim ekipama prije toga - ulaziti u sredinu umjesto što će u posjedu lopte držati bok. To znači da treba da očekujemo Crvenu zvezdu u formaciji 3-2-2-3 s loptom, gdje je lijevi bijek postao dodatni centralni vezni.

S obzirom da je Avdić povrijeđen, da mladi Matej Strika ima tek 16 godina i da je do sada odigrao svega 70 minuta u dresu Zvezde, treba očekivati neku alternativu.

Najvjerovatnije će to biti Timi Maks Elšnik, fudbaler koga Albert Rijera dobro poznaje iz Olimpije u kojoj su sarađivali i zajedno došli do šampionske titule. Elšnik je fudbaler koji će treneru uvijek reći "da" kada prigusti, tako da ga zbog svega navedenog treba očekivati kao lijevog beka, makar u prvoj utakmici u Beogradu.

Na lijevom beku može da odigra i Seol, što bi otvorilo problem na desnoj strani, gdje je praktično jedina alternativa Nikola Stanković. Ove sezone je Južnokorejca odmijenio samo na 20 minuta protiv Larna.

Ovo inače ne bi bilo prvi put da Elšnik igra lijevog beka za Zvezdu, činio je to i dva puta kod Vladana Milojevića, ostavivši solidan utisak protiv OFK Beograda i Spartaka, čak i protiv Benfike u finišu meča.

"Sigurno nisam očekivao, desila se povreda Mimovića, nadam se da će da bude dobro, to su stvari koje ne smiju da te iznenade, sve je moguće u fudbalu. Tanki smo po bekovskim pozicijama, nije bilo druge pozicije. Ja sam ljevonog, rekao sam da ću da probam, naučio sam, imao sam dobrog trenera, naučio sam sve pozicije. Malo je drugačija fizika, kretnje trčanja. Mislim da sam napravio dobar posao, ali nije bilo dovoljno za bod ili pobjedu. Treba se žrtvovati za tim i uraditi sve što je potrebno. Završio sam na lijevom beku, dao sve od sebe", pričao je Elšnik tada.

Hoće li Zvezda dovesti novog beka?

Izvor: MN PRESS

Naravno, ovo je samo privremeno rješenje koje može i da "očvrsne" Zvezdu, pošto smo milion puta do sada vidjeli da ekipa kada se suoči s problemom - zna da pokaže karakter i zaigra kvalitetnije - dok su istovremeno planirana i pojačanja na ovoj deficitarnoj poziciji.

Mihailo Ristić trebalo bi uskoro da postane fudbaler Crvene zvezde i najvjerovatnije će biti registrovan za utakmice sa Viktorijom (rok je 19. avgust u 23.59), ali je pitanje u kakvoj formi dolazi na "Marakanu".

Iako se idealno uklapa u zamisli trenera Rijere - lijevi bek koji ulazi u centralni dio terena - Ristić je prošle sezone odigrao svega 743 minuta za Seltu. Još "opasniji" podatak je da je u čitavoj 2026. godini odigrao 36 minuta za Seltu, nešto zbog povreda, a više jer ga trener nije vidio u ekipi.

Zbog toga će mu biti potrebno vrijeme da se dovede u red (istorija povreda poziva na oprez) i zato bi Crvena zvezda mogla da se dovija ove jeseni kada je u pitanju lijeva strana.

U međuvremenu, Albert Rijera je stopirao transfer levog beka Mesa de Vita iz AZ Alkmara, a spominje se da bi u ekipu mogao da dođe i Oleg Rjabčuk. U pitanju je moldavski reprezentativac koji ima iskustvo iz Olimpijakosa i Spartaka, s tim da treba sačekati i čuti Rijerine želje poslije prvih impresija na treninzima. Možda se tu pojavi i neko iz "kaveza", od otpisanih igrača Zvezde.