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Ognjen Jaramaz trojkom sa zvukom sirene pokvario povratak Bosne u Evrokup nakon 18 godina (VIDEO)

Ognjen Jaramaz trojkom sa zvukom sirene pokvario povratak Bosne u Evrokup nakon 18 godina (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaši Bosne poraženi su na startu istorijskog Evrokupa na gostovanju kod litvanskog Litkabelisa rezultatom 75:72.

Ognjen Jaramaz trojkom sa zvukom sirene srušio Bosnu u Evrokupu Izvor: X/EuroCup

Pobjedu domaćima donio je srpski reprezenetativac Ognjen Jaramaz trojkom sa zvukom sirene.

Sarajevski tim je odlično otvorio utakmicu i vodio sa +12, ali su Litvanci do odlaska na odmor u poluvremenu smanjili na samo poen (37:38), da bi u nastavku u potpunosti preokrenuo meč i stigao do dvocifrene prednosti.

"Studenti" su ipak uspjeli da nadoknade deficit i uvedu meč u neizvjesnu završnicu, koju je trojkom odlučio nekadašnji košarkaš Partizana.
U domaćem taboru najefikasniji su bili Ivan Fevrije i Marijus Valinskas sa po 17 poena, dok su se kod Bosne istakli Redži Peri sa 14 i Rajan Hokins sa dva koša manje.

Bio je ovo prvi nastup sarajevskog tima u Evrokupu nakon 18 godina.

(MONDO)

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Tagovi

Ognjen Jaramaz KK Bosna Evrokup

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