Ognjen Jaramaz trojkom sa zvukom sirene pokvario povratak Bosne u Evrokup nakon 18 godina (VIDEO)

Košarkaši Bosne poraženi su na startu istorijskog Evrokupa na gostovanju kod litvanskog Litkabelisa rezultatom 75:72.
Pobjedu domaćima donio je srpski reprezenetativac Ognjen Jaramaz trojkom sa zvukom sirene.
UNREAL!— BKT EuroCup (@EuroCup)September 30, 2026
OGNJEN JARAMAZ CALLED GAME! #RoadToGreatness|@BCLietkabelispic.twitter.com/yh8qe9bJz4
Sarajevski tim je odlično otvorio utakmicu i vodio sa +12, ali su Litvanci do odlaska na odmor u poluvremenu smanjili na samo poen (37:38), da bi u nastavku u potpunosti preokrenuo meč i stigao do dvocifrene prednosti.
"Studenti" su ipak uspjeli da nadoknade deficit i uvedu meč u neizvjesnu završnicu, koju je trojkom odlučio nekadašnji košarkaš Partizana.
U domaćem taboru najefikasniji su bili Ivan Fevrije i Marijus Valinskas sa po 17 poena, dok su se kod Bosne istakli Redži Peri sa 14 i Rajan Hokins sa dva koša manje.
Bio je ovo prvi nastup sarajevskog tima u Evrokupu nakon 18 godina.
(MONDO)