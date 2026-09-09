Bosna nastavlja sa pojačanjima: Stigao reprezentativac Portorika!

"Studenti" doveli portorikanskog beka Gerija Brauna Ramireza.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Sarajevska Bosna ne staje sa dovođenjem igrača za novu sezonu u kojoj će osim ABA lige igrati i Evrokup.

Nakon bivšeg NBA igrača Redžija Perija „studenti“ su doveli još jednog igrača, a to je Geri Braun Ramirez.

U pitanju je 33-godišnji bek šuter koji igra za reprezentaciju Portorika, a proteklu sezonu je proveo u tamošnjem šampionu Vakeros de Bajamonu.

"Dobro došao u Sarajevo!

Naše najnovije pojačanje je reprezentativac Portorika.

U protekloj sezoni je bio drugi asistent portorikanskog prvenstva sa 6.5 asistencija u prosjeku. Imao je 10.1 poena i 4.2 skoka.

Geri Braun je u posljednjoj sezoni u dresu Vakeros de Bajamon došao do titule u portorikanskom prvenstvu", objavio je KK Bosna.

Geri Braun Remirez u svojoj karijeri osim u rodnom Portoriku igrao je i u Izraelu, Italiji, Turskoj i Australiji.