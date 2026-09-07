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Bosna se pojačava pred Evrokup, Bivši NBA igrač stigao među "studente"!

Bosna se pojačava pred Evrokup, Bivši NBA igrač stigao među "studente"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Košarkaški klub Bosna predstavio najnovije pojačanje.

Redži Peri novi igrač KK Bosna Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Sarajevska Bosna u novoj sezoni osim ABA lige igraće i Evrokup, pa je uprava "studenata" odlučila da pojača ekipu.

Najnoviji igrač Bosne je Redži Peri, košarkaš koji je igrao za Bruklin Netse i Portland Trejlblejzerse.

Sa Bruklinom je igrao i plej-of, a njegov učinak u NBA je prosječno 4,7 poena i 3,3 skoka na ukupno 36 mečeva.

Protekle dvije sezone igrao je u Kini gdje je imao daleko veće brojke. Prošle sezone igrao je za pekinške Rojal Fajterse i bilježio 14,1 poen, 7,5 skokova i 2,1 asistenciju po utakmici. Prije toga igrao je za Šenzen Leopardse gdje je postizao 25,3 poena, 8,5 skokova i 3,1 asistenciju po meču.

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