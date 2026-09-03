Bosna ponovo u Evrokupu, Svetislav Pešić: "Najljepše godine sam proveo u Sarajevu, radujem se što se vraćaju u vrh!"

Tokom impozantne košarkaške karijere, Pešić je bio i igrač i trener sarajevskog kluba.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši sarajevske Bosne će prvi put od sezone 2007-2008 igrati u Evrokupu.

Priliku da nastupe u drugom evropskom takmičenju po jačini aktuelni šampioni BiH dobili su nakon odustajanja Monaka, koji je zbog izuzetno teške finansijske situacije prebačen u trećeligaški rang. "Studenti" su poslali molbu da popune upražnjeno mjesto, što je na kraju i uvaženo.

O predstojećem nastupu sarajevskog kluba u Evrokupu govorio je i bivši igrač i trener Bosne Svetislav Pešić na Adria sports konferenciji u Banjaluci.

"Apsolutno, moje najljepše godine sam proveo u Bosni i u Sarajevu. Živio sam u Sarajevu i afirmaciju sam doživio u Bosni, odnosno Bosna me je afirmisala i kao igrača i kao trenera", rekao je Pešić, podsjetivši na zanimljiv podatak:

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

"Da vam kažem nešto što možda ne znate: ja sam jedini trener u istoriji Bosne koji je bio prvak Jugoslavije i osvajač kup-takmičenja i kao trener i kao igrač. Bosna je uvijek u meni. Sve pratim, radujem se što su ponovo klub u pravom smislu, sad igraju i ovo evropsko takmičenje. Želim im sve najbolje. Imam kontakte sa ljudima, doduše sad je sve to novo tamo, ali radujem se što se Bosna ponovo vraća tamo gde joj je i mjesto. Bosna je klub koji je igrao Jadransku ligu, a ove godine igra i Evrokup i želim im sve najbolje."

Košarkaši Bosne će u grupnoj fazi igrati sa Bahčešehirom, Balkan Botevgradom, Manresom, Lietkabelisom, Ulmom, PAOK-om i Romom. Plasman u naredni krug izboriće timovi plasirani od prve do četvrte pozicije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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