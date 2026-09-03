logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosna ponovo u Evrokupu, Svetislav Pešić: "Najljepše godine sam proveo u Sarajevu, radujem se što se vraćaju u vrh!"

Bosna ponovo u Evrokupu, Svetislav Pešić: "Najljepše godine sam proveo u Sarajevu, radujem se što se vraćaju u vrh!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Tokom impozantne košarkaške karijere, Pešić je bio i igrač i trener sarajevskog kluba.

Svetislav Pešić o KK Bosna Izvor: MN PRESS

Košarkaši sarajevske Bosne će prvi put od sezone 2007-2008 igrati u Evrokupu.

Priliku da nastupe u drugom evropskom takmičenju po jačini aktuelni šampioni BiH dobili su nakon odustajanja Monaka, koji je zbog izuzetno teške finansijske situacije prebačen u trećeligaški rang. "Studenti" su poslali molbu da popune upražnjeno mjesto, što je na kraju i uvaženo.

Možda će vas zanimati

O predstojećem nastupu sarajevskog kluba u Evrokupu govorio je i bivši igrač i trener Bosne Svetislav Pešić na Adria sports konferenciji u Banjaluci.

"Apsolutno, moje najljepše godine sam proveo u Bosni i u Sarajevu. Živio sam u Sarajevu i afirmaciju sam doživio u Bosni, odnosno Bosna me je afirmisala i kao igrača i kao trenera", rekao je Pešić, podsjetivši na zanimljiv podatak:

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

"Da vam kažem nešto što možda ne znate: ja sam jedini trener u istoriji Bosne koji je bio prvak Jugoslavije i osvajač kup-takmičenja i kao trener i kao igrač. Bosna je uvijek u meni. Sve pratim, radujem se što su ponovo klub u pravom smislu, sad igraju i ovo evropsko takmičenje. Želim im sve najbolje. Imam kontakte sa ljudima, doduše sad je sve to novo tamo, ali radujem se što se Bosna ponovo vraća tamo gde joj je i mjesto. Bosna je klub koji je igrao Jadransku ligu, a ove godine igra i Evrokup i želim im sve najbolje."

Košarkaši Bosne će u grupnoj fazi igrati sa Bahčešehirom, Balkan Botevgradom, Manresom, Lietkabelisom, Ulmom, PAOK-om i Romom. Plasman u naredni krug izboriće timovi plasirani od prve do četvrte pozicije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić košarka KK Bosna Evrokup Adria Sports Conference

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC