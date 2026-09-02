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Kakve tipove igrača voli Svetislav Pešić: "Ja sam takav, a to tražim i od njih!"

Kakve tipove igrača voli Svetislav Pešić: "Ja sam takav, a to tražim i od njih!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Svetislav Pešić, jedan od učesnika Adria Sports konferencije, govorio je o tipovima igrača sa kojima je volio da radi tokom karijere.

Svetislav Pešić Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Proslavljeni srpski košarkaški trener Svetislav Pešić gost je Adria Sports konferencije, koja se danas i sutra održava u Banjaluci.

Popularni Kari se ove srijede obratio banjalučkim novinarima na pres-konferenciji, na kojoj je upitan – kakav tip igrača najviše voli i sa kojim bi košarkašem danas ponovo sarađivao da može.

"Respektujem želju da svaki dan budeš bolji. Ja sam takav, a to tražim i od igrača. I kao igrač i kao trener uvijek sam, naravno, želio da pobijedim. Kada sam bio igrač, želio sam uvijek da budem najbolji. Kad sam postao trener, kad su počeli da me hvale, ja sam stalno nešto mislio da mi pobjeđujemo samo zbog toga što sam ja trener. Onda kada smo izgubili došao sam u realnost", počeo je Pešić, nastavivši:

"Od igrača uvijek tražim da se postigne balans između skromnosti i samopouzdanja. To su stvari koje ja volim. Naravno da je veoma važno da si talentovan. Bilo je tu mnogo igrača, trenirao sam polivalentne košarkaše. Dugo godina sam mislio da je najbolji Detler Šremf. Kad sam to govorio, onda su u Srbiji mislili 'Kakva je ovo budala? Koji Detler Šremf? Kako Nijemac može da bude među najboljima na svijetu?' I jeste on najbolji, među prvima je otišao u NBA. Poslije sam mislio da je to Kukoč. Kasnije, kada sam se izgradio kao trener i kada je trebalo da pobjeđujem, a ne samo da razvijam igrače, onda mi se učinilo da je Bodiroga zato što je on igrač-pobjednik u svakom smislu, igrač koji je vođa, a to podrazumijeva da prije svega uzimaš odgovornost. Bodiroga se nikad nije plašio."

Dotakao se Pešić i Nikole Jokića, trostrukog MVP-ja NBA lige, koji takođe ima sve te osobine koje bivši selektor Srbije cijeni.

"Sada mislim da je Jokić taj, ja njega karakterišem kao najboljeg timskog igrača na svijetu. Ne ignorišem te statističke podatke, skokove, asistencije, poene... ali Jokić svakoga čini boljim. Na prvom mjestu je ekipa, a tek onda on."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Adria Sports Conference košarka Svetislav Pešić Nikola Jokić Toni Kukoč Dejan Bodiroga Detler Šremf

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