Počela "Adria Sports konferencija" u Banjaluci: Legende Svetislav Pešić i Vitor Baia pred novinarima u Banjaluci!

Proslavljeni košarkaški trener i bivši golman reprezentacije Portugala obratili su se sedmoj sili.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Druga po redu Adria Sports konferencija održaće se danas i sutra (petak i subota) na ostrvu Stara Ada u Banjaluci.

Tim povodom, ove srijede je upriličena konferencija za novinare, na kojoj su se predstavnicima medijskih kuća obratili proslavljeni portugalski golman Vitor Baia i doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Upravo njih dvojica su glavni gosti prvog dana konferencije, nazvanog "Noć velikana", gdje će, u prisustvu prijatelja i sponzora Adria Sports konferencije, podijeliti svoja sportska iskustva iz prebogatih karijera. Drugi dan, koji je za razliku od prvog otvoren za širu javnost, na panel-diskusijama govoriće Marina Maljković, osvajačica dvije zlatne medalje na prvenstvima Evrope sa košarkašicama Srbije, zatim svojevremeno najbolja rukometašica svijeta Andrea Lekić, kao i WNBA igračica Nikolina Milić.

Tu su i legendarni asovi iz svijeta odbojke i vaterpola Ivan Miljković i Filip Filipović, džudista iz Istočnog Sarajeva koji nastupa pod zastavom Srbije Nemanja Majdov, osvajač Evrolige i sedmostruki šampion Španije u košarci Ćus Mateo te UFC borac Uroš Medić.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

"Drago mi je što imam priliku da budem učesnik ove konferencije, naravno. Sa zadovoljstvom prihvatam ovakve pozive i želim da čestitam na započinjanju jednog ovakvog projekta. Nadam se da će to da traje godinama, a kada gledam ovako sa strane, kad vidim ovaj ambijent, mislim da nema nikakve šanse da sve ovo ne uspije. Radujem se što sam tu, imam priliku da sretnem mnogo mojih prijatelja, prije svega iz Banjaluke, ali i ostalih koji će biti dio ove konferencije", rekao je Pešić, koji je sa selekcijom Srbije osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Manili 2023. godine te bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu godinu dana kasnije.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

"Prije svega, želim da se zahvalim organizaciji na pozivu. Bila je topla dobrodošlica, zadovoljstvo mi je što sam ovdje, takođe i sa pravom legendom, našim trenerom, košarkaškom legendom i jednim od najboljih svih vremena. Izuzetno mi je drago što sam pored njega. Ovdje sam da podijelim svoje znanje i iskustvo kao bivši igrač i fudbalski rukovodilac. Takođe sam tu da podijelim svoju priču i sve ono što vidim kada je u pitanju evolucija modernog fudbala — da to uradimo na pravi način, da uživamo i da pomognemo ljudima koji imaju nedoumice u vezi sa upravljanjem i administracijom kluba. Još jednom, ovo je zaista veliko zadovoljstvo i radujem se što ću večeras biti ovdje i podeliti sa ljudima svoje znanje i iskustvo", riječi su Baije, čovjeka koji je 80 puta stajao na golu reprezentacije Portugala i osvojio mnošto trofeja na klupskom planu, braneći boje Porta i Barselone.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

(mondo.ba, D. Šutvić)

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