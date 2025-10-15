"Dogovorimo se i on sutra kaže 'moj Bog mi kaže da ipak ne može'": Endi Bara o saradnji sa Mamićem

Endi Bara otkrio je da mu je najteže bilo sarađivati sa Zdravkom Mamićem.

Posljednji gost sportsko-poslovne konferencije "Adria Sports Conference" koje je juče i danas održana u Banjaluci bio je Endi Bara. Nakon Miška Ražnatovića saznali smo kako je biti fudbalski menadžer i to od jednog od najboljih u ovom poslu.

Bara je otkrio kako je krenuo njegov put, a otkrio je s kim mu je bilo najteže sarađivati. Bez puno razmišljanja „ispalio je“ ime Zdravka Mamića.

„Najteže je bilo prigovarati sa Zdravkom Mamićem. S njim se boriš sedam dana i dogovoriš se. On ima puno vjere u Boga, onda ode spavati i kaže ja sam sanjao i moj Bog kaže da ipak ne može“, rekao je Bara i izazvao smijeh prisutnih.

Kako kaže od Mamića je naučio mnogo te se i dan danas čuju, a o sudskim presudama nije htio govoriti.

„Od Zdravka sam puno naučio, bio sam jako mlad, možda me u početku pokupao saboritrati pa kasnije vidio da ne može pa me pomogao. Dobri smo i dan danas, od njega čovjek u nogometu može samo naučiti. Procesi me ne zanimaju, u to ne ulazim, za mene je dobar, a kome se ne sviđa ja ne mogu da na to utičem.“

Osvrnuo se i na Miška Ražnatović kojeg poštuje.

„Ja poštujem svakog čovjeka koji uspije u svom poslu. Svako ko se uzdigne u svom poslu treba ga poštovati. Tako je i sa Miškom, rekao sam svaka čast biti broj jedan, top5 ili top10, a rođen na ovim prostorima. Sa naših prostora uspjeti je vrlo teško. Ljudi se šokiraju kada ja kažem odakle dolazim, neki ne znaju ni gdje je to, ni odakle sam. Većina misli da sam Španac, Italijan, moja majka je porijeklom iz jednog mjesta blizu Banjaluke, iz Ivanjske, dok mi je otac s Kosova, a ja sam rođen u Zagrebu“, dodao je Bara.

Poredio je Mamića i Terzića.

"Mamića znam puno bolje. Vidim da Zvzeda radi dobro, prodaje igrače, igrala je Ligu šampiona, ne poznajem Terzića kao Mamića s kojim sam proveo 1000 noći, od toga 900 nemaju veze s fudalom. Terzić vodi veliki klub, neko kaže najveći eks-ju, to je privatno mišljenje svakoga od nas", rekao je Bara.