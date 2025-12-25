"Volio bih vidjeti kako Amar muva žene"! Kapiten Želje otkrio kako je Osim pronalazio pare za prevoz...

Srđan Stanić govorio je u podkastu o karijeri i igranju za Željezničar, a posebno o Amaru Osimu, za kojeg kaže da je najveći navijač Želje kojeg zna.

Skupština fudbalskog kluba Željezničar biće održana u petak kada ćemo saznati i da li će klub sa Grbavice prihvatiti ulazak strateškog partnera Sanina Mirvića. Navijači Želje mnogo očekuju od ove sjednice, svjesni da klub već godinama ima ozbiljnih organizacionih i finansijskih problema.

Tokom proteklih godina znalo se dešavati da klub nema novca za odlazak na gostovanje, a jednog takvog perioda prisjetio se i nekadašnji kapiten Željezničara Srđan Stanić u podkastu "(In)direkt" u kojem je govorio o svojoj karijeri i igranju na Grbavicu.

Posebnu pažnju posvetio je bivšem treneru Amaru Osimu, za kojeg kaže da je najveći navijač Želje kojeg zna. Stanić je otkrio i kako je Osim „na foru“ pronalazio novac da olakša klubu kada je bilo najpotrebnije.

"On je nas znao premuntati. Amar ti je frajer koji... volio bih ga vidjeti kako bari žene. Kad je on nas 60 igrača uspio zbariti da potpišeš šta god ti je rekao. Ali on je to sve radio u interesu kluba. Nije dao da u Želji bilo koja marka fali, pogotovo prema igračima. Nešto kad fali, bio je neki prekid s računima, mijenjala se uprava i on skonta ’nikakav problem, sad ću organizovati utkamicu s Pofalićkim, ovi moji debili cugali noć ranije, mi dobili u prvenstvu, oni su izašli, neće moći hodati, plastična trava, u jedan...’", otkrio je Stanić „pakleni plan“ Amara Osima, a onda i šta se desilo.

"Na plastici 380 stepeni, mi izašli, Pofalićki naravno poginuo, i ja bih da igram za Pofalićki protiv Želje bih poginuo. Ljudi nas dobiju 1:0. ’Ha, vi ćete mene’ i ide pet glava ovom, pet glava ovom, šest glava ovom, 700 kažnjen ovaj, 100o ovaj i on zamota 8.000 maraka i imamo autobus za tri gostovanja. Platili mi igrači sebi put, jeftinije bi bilo taksijem (smijeh). Ali on je to sve radio da klub ne trpi. On je znao da mene neće ugroziti ništa moj život taj mjesec što će mi uzeti 500 maraka, ali je možda u tom trenutku, tad kad smo imali problema s parama, puno više je tih 8.000 maraka trebalo klubu, dajem primjer za autobus, možda je to bilo nešto drugo. On je sve što je radio radio je u interesu Želje. Isto kao što ne znam za većeg navijača Sarajeva od Musemića, ne znam za većeg navijača Želje od Amara“, istakao je Stanić.

On je dres Željezničara nosio u tri navrata i za klub za Grbavice odigrao čak 237 utakmice.