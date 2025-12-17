Manijaci naredili fudbalerima Željezničara da skinu dresove

Fudbaleri Željezničara morali su da skinu dresove nakon utakmice sa Slogom.

Izvor: FK Željezničar

Željezničar je danas na Grbavici dočekao Slogu u zaostaloj utakmici 15. kola Premijer lige BiH, a ista je okončana rezultatom 0:0.

Domaći tim je imao problema u napadu, što je rezultiralo mučenjem kako za njih, tako i za navijače koji su svoje mišljenje o svemu pokazali nakon meča.

Naime, nakon utakmice Manijaci su pozvali Vedada Muftića da im priđe nakon čega se golman "plavih" vratio do igrača na centar terena.

Potom su igrači Željezničara skinuli dresove, koje je Muftić nakon toga odnio pred Manijake.

Podsjetimo, ovo je osma prvenstvena utakmica zaredom u kojoj Željezničar nije pobijedio.

Posljednji trijumf u prvenstvu upisali su 18. oktobra kada su na Grbavici savladali Posušje minimalnim rezultatom 1:0 nakon čega su doživjeli četiri poraza dok su četiri utakmice završene bez pobjednika.