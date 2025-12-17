Ne nazire se kraj rezultatskoj krizi "Želje" – osmi meč bez trijumfa: Sarajlijama samo bod protiv Sloge na Grbavici!

Nije bilo pogodaka u duelu Željezničara i Sloge. Tako je sarajevski premijerligaš vezao osam prvenstvenih mečeva bez pobjede.

Ne nazire se kraj rezultatske krize Željezničara...

Ove srijede je na Grbavici odigrana zaostala utakmica 15. kola između "plavih" i dobojske Sloge Meridian, koja je završena bez pogodaka. Tako je poslije Radnika prije četiri dana dva boda iz Sarajeva na isti način odnio i tim sa Luka i produžio krizu u kojoj se nalazi nekadašnji šampion BiH.

Već osam mečeva zaredom Željezničar ne zna za trijumf u bh. prvenstvu. Uknjižio je po četiri remija i poraza, a posljednju pobjedu je sarajevski klub upisao prije dva mjeseca, kada je savladao Posušje na domaćem terenu (2:0).

Igrala se "viktorija" u 25 minuta pred golom Sloge, ali se u najvećoj mjeri radilo o jalovoj inicijativi domaćih. Odličnu šansu da to kazni Sloga je imala samo minut kasnije. Toni Jović je odlično šutirao iz slobodnog udarca sa tridesetak metara, ali je golman Željezničara Vedad Muftić još bolje reagovao i ukrotio taj udarac.

Nastavak nije ponudio praktično ništa vrijedno spomena. Željezničar je opet kontrolisao dešavanja na terenu, ali su izabranici Marka Maksimovića izuzetno organizovanom igrom u odbrani izvojevali veliki vod u borbi za opstanak.

Bila je ovo, ujedno, i pretposljednja ligaška utakmica u 2025. godini. Posljednju će odigrati Borac i Zrinjski, u nedjelju (21. decembar) na Gradskom stadionu, sa početkom u 15.00 časova. Riječ je o zaostalom derbiju trećeg kola koji je već nekoliko puta prolongiran, a koji je prvobitno trebalo da bude odigran 10. avgusta.







