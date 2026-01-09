TRKAČKI IZAZOV NA -8: Spojili Berlin, Doboj i Modriču u trci za zdravlje i rođendan Srpske!

Dok je većina građana rođendansko jutro Republike Srpske provodila u toplim domovima, petnaest modričkih trkača i njihovih gostiju odlučilo se na podvig koji pomjera granice izdržljivosti.

Izvor: PROMO/Atletsko rekreativni klub Modriča

Na ekstremno niskih osam stepeni ispod nule, startovala je deveta po redu rekreativna trka pod nazivom “Modriča za zdraviju Srpsku: 34 kilometra za 34 godine Republike”.

Simbolika ove manifestacije, koju od 2018. godine s ponosom organizuju članovi Atletsko-rekreativnog kluba (ARK) Modriča, jasna je i snažna: trkači svake godine pretrče tačno onoliko kilometara koliko Republika Srpska slavi godina. Danas je ta dionica dostigla ozbiljne razmjere - 34 kilometra sudbine, volje i sportskog prkosa.

Ovogodišnje izdanje ostaće upamćeno kao jedno od najtežih. Osim činjenice da je kilometraža svake godine sve veća, priroda je ove godine dodatno “podigla ljestvicu”: Zaleđena trasa, snježni pokrivač i oštar vazduh na minus osam stepeni bili su ozbiljan ispit čak i za najspremnije.

Ipak, na startu u 8:00 časova na Trgu dr Milan Jelić, pored domaćih trkača, našli su se i gosti iz Doboja, ali i trkački entuzijasti iz dalekog Berlina, koji su prepoznali jedinstvenost ovog sportskog poduhvata. Većina njih je istrčala punu dionicu, dok su se ostali učesnici priključivali na kraćim etapama, pružajući podršku i šireći energiju zajedništva.

Iako je povod svečarski, fokus ARK Modriča je na dubljoj društvenoj poruci. Kroz svaki korak po zaleđenom asfaltu, učesnici promovišu zdrave životne navike i ukazuju na to da je bavljenje sportom ključno za fizičko i mentalno zdravlje svakog pojedinca.

„Danas nije bio cilj samo pretrčati 34 kilometra. Naš cilj je da ukažemo na važnost aktivnog života. Samo zdravi ljudi mogu da grade zdravu i jaku Republiku Srpsku. Vremenski uslovi su bili surovi, led nas je usporavao, ali nismo stajali. Kada trčite sa ciljem koji je veći od sportskog rezultata, hladnoću ne osjećate - ljubav prema sportu i otadžbini zagrijala je srca svakog od nas,“ poručili su organizatori nakon što su u 11:20 časova ponosno prošli kroz cilj na temperaturi od -2 stepena.

Ovaj deveti po redu “zimski maraton” ujedno predstavlja i zvanično otvaranje trkačke sezone za 2026. godinu. Za članove ARK Modriča, ovo je tek početak, jer ih u narednim mjesecima očekuju brojni sportski izazovi širom regiona i Evrope.

Podsjećamo, priča je počela 2018. godine sa 26 pretrčanih kilometara, a kontinuirani rast dionice i broja učesnika pokazuje da Modriča izrasta u pravi trkački centar. Današnjim poduhvatom poslata je najljepša rođendanska čestitka, ona ispisana snagom volje, sportskim duhom i koracima koji ne posustaju ni pred najvećim preprekama.

