Šuterska rapsodija Tristana Vukčevića: Boston slavio protiv drugog najgoreg tima Istoka

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je partiju sezone u NBA ligi.

Tristan Vukčević postigao 22 poena na utakmici protiv bostona

Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je jedan od najboljih mečeva u NBA ligi. U porazu Vašington Vizardsa protiv Boston Seltiksa (111:100), nekadašnji košarkaš Partizana postigao je 22 poena, tri skoka i jednu asistenciju.

Od njega je na utakmici bio najefikasniji samo Nemijas Keta 24 poena, 10 sokova i tri asistencije. Nažalost, njegov tim nije mogao više protiv raspoloženog Bostona. Vukčević je sjajno šutirao 6/7 za tri poena, 2/1 za dva poena i sa linije penala 2/2.

Vašingtonu je ovo 11. uzastopni poraz i trenutno je pretposlednji tim na tabeli Istočne konfencije. Posle ove pobjede, Boston se učvrtstio na drugoj poziciji iza Detrota.

Osim Vukčevića, kod Vašingtona se istakao Votkins sa 15 poena, dok je Kulibali dodao 12. Osim pomenutog Kete, Boston je predvodio Džejson Tejtum sa 20 poena i 14 skokova.

Svi rezultati:

Filadelfija - Bruklin 104:97

Atlanta - Milvoki 122:99

San Antonio - Šarlot 115:102

Boston - Vašington 111:100

Majami - Orlando 117:121

Lejkers - Denver 127:125

Klipers - Sakramento 109:118

