Jokićev prijatelj ne treba nikome u NBA ligi: Cijela Evropa čeka povratak Hrvata

Najbogatiji klubovi Evrolige žele u svojim redovima Darija Šarića, hrvatskog košarkaša kojeg su za nedjelju dana otjerala tri tima u NBA ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hrvatski košarkaš Dario Šarić (31), po svemu sudeći, završio je NBA karijeru. Nakon deset godina u SAD, ali i samo 21 odigranog meča u posljednje dvije sezone, nekadašnji saigrač Nikole Jokića u ekipi Denver Nagetsa slobodan je da potraži novu sredinu - i to će vjerovatno biti neki evropski klub.

Pošto eksperiment nije uspio prethodne sezone kada je bilo predviđeno da Dario Šarić mijenja Nikolu Jokića na parketu, Denver Nagetsi su na početku nove sezone mijenjali hrvatskog košarkaša za Litvanca Jonasa Valančijunasa koji se pokazao kao mnogo bolje rješenje. Šarić se sticajem okolnosti našao u Kaliforniji, ali ni Sakramento Kingsi nisu ozbiljno računali na njega.

Sada već davnog 22. oktobra Šarić je protiv Finiksa imao tri skoka, a zatim je dva dana kasnije protiv Jute postigao pet poena uz dva skoka i dvije asistencije. Od tada je odigrao samo još tri meča - jedan u oktobru i dva u decembru, a na njima je zabilježio tek jedan skok, ukupno.

Početkom februara Sakramento ga je poslao u Čikago, u trejdu tri tima u koji je bio uključen i Klivlend. Ekipi iz Čikaga nije bio potreban, pa su ga samo dva dana kasnije proslijedili u Detroit, a u tom trejdu je učestvovala i ekipa Minesote. Detroit je nakon nekoliko dana odlučio da otpusti iskusnog Hrvata!

To otvara prostor brojnim timovima iz Evrolige! Prethodnog ljeta za Šarića su se interesovali Panatinaikos i Real Madrid, mjesecima se pričalo da je Dubai zainteresovan da ponudi Dariju najjači ugovor u aktuelnom igračkom kadru, a sada će sigurno biti još nekih zainteresovanih strana. Ostaje da se vidi ko je najbliži Šariću, koji sigurno može da odigra još nekoliko sezona na visokom nivou u evropskoj košarci - i kao četvorka i kao petica.

