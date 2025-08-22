logo
Hrvatska ne ide na Eurobasket, a Dario Šarić tvrdi: "Mi bi mogli sa svima tamo"

Hrvatska ne ide na Eurobasket, a Dario Šarić tvrdi: "Mi bi mogli sa svima tamo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji košarkaš reprezentacije Hrvatske Dario Šarić ističe da bi njegov tim mogao da se nosi sa svima na Eurobasketu 2025. Hrvatska se nije ni plasirala.

dario saric hrvatska bi se nosila sa svima na eurobasketu 2025 Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Umjesto da reprezentacija Hrvatske ovog ljeta učestvuje na Eurobasketu 2025, gdje ćemo gledati praktično "pola Evrope" (učešće su obezbijedila 24 nacionalna tima), gledali smo kako igra pretkvalifikacije za Mundobasket 2027. Obično u njima viđamo timove koji su daleko od ostalih po kvalitetu, tako da je zaista iznenađenje da su Hrvati morali da igraju dok u timu imaju Darija Šarića, Marija Hezonju i ostale...

Ali, od sudbine se ne može. Neuspjeh u kvalifikacijama za Eurobasket - gdje ih je eliminisala Bosna i Hercegovina - ostavio je takve posljedice da je Hrvatska morala da igra sa Norveškom i Danskom, od kojih je jača i nekoliko puta. Obezbijedila je tako Hrvatska učešće u kvalifikacijama za naredno Svjetsko prvenstvo, a sada im ostaje da Eurobasket prate na TV-u.

''Boli, jako boli. Ranije se odlazilo na Eurobaskete, na sva prvenstva i tu se gajila neka nada u rezultat. Sada ispada da je uspjeh kvalifikovati se. Takva nam je situacija i od toga ne možemo pobjeći", rekao je Dario Šarić za "Sportske novosti".

Bez obzira na sve, Dario Šarić ističe da njegova reprezentacija može da se nosi sa svima u Evropi, iako nije ni prošla na Eurobasket: "Prošlo smo ljeto bili jako solidni u olimpijskim kvalifikacijama u Grčkoj, mogli smo to i finale dobiti, pa usljed toga, kad smo kompletni, povlačim paralelu da smo u stanju nositi se sa svima. Bilo bi tako i da smo se kvalifikovali na Eurobasket, sa svakim bismo bili ravnopravni", dodao je hrvatski košarkaš vjerujući da je Hrvatska jako propatila zbog FIBA prozora.

Kako je Hrvatska ostala bez Eurobasketa?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hrvatska se takmičila u grupi u kojoj su bile Francuska, Bosna i Hercegovina i Kipar, a uspjela je da sa skoro 3-3 ispadne. Kako? Pa, BiH je imala bolji međusobni skor, a Kipar je prošao sa šest poraza jer je domaćin.

"Nažalost, žrijeb je po nas bio nemilosrdan. Imali smo u grupi Kipar, koji je prošao dalje jer je domaćin, iako je bio četvrti. Imali smo taj famozni dvomeč s BiH, dobili kod kuće 13 razlike, pa onda to prosuli u Sarajevu. Napravili smo korak naprijed, da bi uslijedila dva nazad. Ali, možda je to sve i realno. Uzmite samo da najbolji danski klub ima kudikamo veći budžet od najboljeg hrvatskog...'', istakao je Dario Šarić.

Ko je na Eurobasketu, a nije Hrvatska?

Eurobasket 2025 igra se od 27. avgusta do 14. septembra, a u Rigi, Katovicama, Limasolu i Tampereu, a čak 24 reprezentacije će igrati. Takav format je na programu već šesti put zaredom. Evo i ko će igrati, a neće Hrvatska, srebrna sa Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine.

  • Grupa "A" (Riga): Letonija, Portugal, Estonija, Turska, Srbija i Češka
  • Grupa "B" (Tampere): Finska, Nemačka, Velika Britanija, Litvanija, Švedska i Crna Gora.
  • Grupa "C" (Limasol): Kipar, Italija, Gruzija, Španija, Grčka i Bosna i Hercegovina.
  • Grupa "D" (Katovice): Poljska, Island, Francuska, Slovenija, Belgija i Izrael.

(MONDO)

Tagovi

Dario Šarić košarka Eurobasket 2025

