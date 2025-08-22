Cijela Slovenija skočila na Dončića zbog tri prsta i Vidovdana: "U čemu je, dođavola, vaš problem?"

Luka Dončić igra za Sloveniju, ali naravno ima i srpsko porijeklo kog se ne odriče. Bilo je onih koji su mu zamjerali na tome, posebno zbog tri prsta i Vidovdana, ali su u Sloveniji dobili lekciju za pamćenje.

Luka Dončić gostovao je poslije nekoliko godina u "Beogradskoj areni" i sa svojom Slovenijom doživio je debakl protiv Srbije (106:72), ali je na kraju meča ipak bio nasmijan jer ga je publika dočekala aplauzima, dok je čini se više ćaskao i sa srpskim igračima nego sa saigračima.

Koliko je falilo da Luka Dončić obuče dres Srbije i tako zapravo zaigra sa Nikolom Jokićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Jovićem i drugima? Iako je dijelom Srbin, po ocu Saši Dončiću, ipak to nije bilo tako blizu kao što mnogi misle. Odluka je davno donesena i nije mogla da se mijenja, pošto je Luka želio da igra za zemlju svog rođenja, i to zbog majke Mirjam Poterbin za koju je više vezan.

Međutim, to ne može da sakrije njegovu ljubav prema Srbiji, a zbog dizanja tri prsta i pjevanja pjesme "Vidovdan" trpio je kritike i u Sloveniji. Srećom, bilo je i razumnih u njegovoj domovini koji su razumjeli zašto mu je to bilo na srcu.

U čemu je problem s Dončićem i tri prsta?

"Luka Dončić je pjevao srpsku pjesmu sa tri prsta u vazduhu? Da, i šta onda? Gdje je problem?", glasio je naslov na slovenačkoj "Ekipi" prije dvije godine, kada je novinar Andrej Miljković stao u zaštitu Luke Dončića zbog toga što je na žurci sa košarkašima Srbije u Manili snimljen u zanosu.

"Ne mogu da razumijem, a kamoli da prihvatim, ludnicu koja je izazvana u posljednja 24 sata od Triglava do Vardara zbog videa sa Lukom Dončićem u glavnoj ulozi. Hajde da vas pitam - u čemu je dođavola problem? Veliki problem je u svima onima koji su u ovome videli problem. Šta nije u redu sa vama ljudi? Pjevao je srpsku nacionalnu pjesmu i digao tri prsta u vazduh isto kao što pogađa trojke koje svi tako volimo. Da, i šta onda?", navodi se u tekstu ovog novinara koji je istakao da je patetično što se Dončiću zamjera "drugi dio svog porijekla".

"Ali oni koji u ovom gestu vide nešto više kao i oni koji mu zamjeraju su patetično smiješni. Neću ni da idem dotle da pominjem da mu je porijeklo srpsko i da je ovo jednako kao da je pjevao o Sloveniji. Luka ne mora ništa da dokazuje nikome više - on je pokazao koliko osjeća pripadnost domovini više od bilo koga od nas. Daje sve za domovinu, a sve ostalo su gluposti!".

"Ostavite Luku Dončića da pjeva Vidovdan"

U tekstu koji je na najbolji način "odbranio" Luku Dončića od ovih napada poslije Manile - kada je bukvalno dao sve što je imao za Sloveniju - zaključuje se da takav košarkaš može da radi šta mu se hoće.

"Ostavite ga na miru! To uključuje Srbe, Hrvate, Slovence, Bošnjake. Ostavite ga na miru da bude građanin svijeta koji ne samo da ima pravo da pjeva Sloveniji i da drži tri prsta pred Srbima, nego nema ništa loše ni kada bi pevao "Que viva Espana" usred Madrida ili kada bi usred Teksasa bio u kaubojskim čizmama i sa šeširom. U čemu je problem? Dok god nikog nije uvrijedio, dok god mu je svuda na svetu dom, on može da radi šta god hoće i ne mora da sluša nikoga", završio je svoj sjajan tekst Andrej Miljković.

Kako je majka Mirjam ubijedila Luku za Sloveniju?

Nekadašnji selektor Srbije i legendarni košarkaš Aleksandar Đorđević navodno je pokušao da ubijedi Luku da igra za "orlove", ali tada je već bilo kasno jer je Luka Dončić zbog majke Mirjam Poterbin - nekadašnje manekenke - izabrao Sloveniju.

"Nismo uspjeli da ga nagovorimo. Pokušao sam, ali je majčina strana presudila. Mirjam je Slovenka, Saša je Srbin. Dijete je odraslo u Sloveniji i mi ništa nismo mogli da uradimo...", ispričao je Sale u jednom od ranijih intervjua i tako zagolicao šansu da je tandem Dončić - Jokić bio ipak moguć.

"Pošto su pričali da su nas pitali za srpsku reprezentaciju, to nije istina, niko me nije pitao. Pričali su za Španiju, oni su me pitali, rekli su da bi volio da igra za njih, ali Luka Dončić je zreo da odluči za koga će da igra i gdje će da igra. Svima je rekao da će da igra za Sloveniju i treba da poštujemo to što izabere", otvoreno je rekla Mirjam u intervjuu za "Blic" od pre nekoliko godina kada su joj dozlogrdile raznorazne optužbe.

"Luka navija za Crvenu zvezdu i stvarno voli njenu publiku. Mi kada idemo tamo (u Srbiju, prim. aut.), to stvarno vidiš da navija sa srcem. Ja sam ponosna na njega, svi ga uzimaju za svog gdje god da ode. I u Realu je kao da je Španac. Tamo kad dođe u Madrid je kao da ide kući. Baš sam srećna kada ga uzimaju za svog", dodala je ona.

Podsjetimo, porodica Luke Dončića sa očeve strane vuče poreklo sa Kosova i Metohije, tako da i danas ima porodicu koja živi tamo i redovno prati njegove utakmice. Pa i u dresu Slovenije, kad već nije Srbije.