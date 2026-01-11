Moćna Barselona srušila Real Madrid i osvojila Superkup: Čudesno finale i bolan udarac za "kraljevski klub" u Džedi

Barselona pobijedila Real Madrid 3:2 u finalu Superkupa Španije u Saudijskoj Arabiji. Pobjednika odlučio čudesni Rafinja, dvostruki strijelac. Madriđani dva puta stizali zaostatak, treći put nisu mogli.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Barselona je pobijedila Real Madrid 3:2 u finalu Superkupa Španije u Saudijskoj Arabiji i osvojila prvi trofej u sezoni. Golovima Rafinje u 36. i 73. minutu, kao i Roberta Levandovskog u 45+4', tim Hansija Flika savladao je najvećeg rivala i dobio osvetu za jesenji poraz u Madridu.

Real je uspijevao da se vraća u život golovima Vinisijusa u 45+2' i zapaženog Gonzala Garsije u 45+6', ali kada je Rafinja u drugom dijelu pogodio za 3:2, Madriđani na to nisu imali odgovor. I to bez obzira na činjenicu da su u posljednjim minutima imali igrača više zbog grubog faula kapitena Barselone Frenkija De Jonga u 90+1' minutu.

Barselona je ovim trijumfom u Džedi odbranila trofej koji je osvojila u prošle godine, protiv istog protivnika i na istom mjestu, samo ubjedljivije (5:2).

Kao što rezultat govori, bilo je to spektakularno finale u Rijadu, gdje su igrači dva tima kao u transu pogađali jedni za drugim u sudijskoj nadoknadi prvog dijela meča. Jako je značio gol Vinisijusu Žunioru poslije sjajnog prodora kraj Žila Kundea, zato što nije pogodio već 17 utakmica, još od početka oktobra.

Međutim, nije to zadovoljstvo "kraljevskog kluba" trajalo dugo, jer je vječni Robert Levandovski (37) odmah odgovorio i vratio vođstvo, koje je poništio Gonzalo Garsija, koji je bio i asistent i strijelac, ispostavilo se, posljednjeg gola za Real na ovoj utakmici. Oporavljeni Kilijan Mbape pokušao je to da promijeni kao rezerva, jer je zaigrao poslije oporavka od povrede koljena, ali nije uspio.

Ovaj meč biće dodatni podsticaj za Barselonu u domaćem prvenstvu, u kojoj ima četiri boda prednosti u odnosu na Real Madrid, a isto tako biće i šamar za sve na "Santjago Bernabeu". Reditelj TV prenosa ponovo je poslije utakmice stavio u fokus trenera Real Ćavija Alonsa, koji je minule jeseni bio "smjenjivan", pa je preživio. Poslije ovog poraza, pritisak na njega sigurno neće biti manji, dok sezona odmiče kako je Barselona željela.