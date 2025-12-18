logo
Dušan Vlahović pauzira zbog povrede, ali i dalje na meti evropskih velikana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Srpski napadač Dušan Vlahović suočava se sa dugim periodom odsustva sa terena zbog povrede, ali njegova budućnost i dalje privlači veliku pažnju širom Evrope.

Dušan Vlahović pauzira zbog povrede, ali i dalje na meti evropskih velikana Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Prema tvrdnjama italijanskih medija, veliki evropski klubovi kruže oko reprezentativca Srbije dok ističe njegov ugovor sa Juventusom.

Napadač Juvea trenutno je povrijeđen poslije meča sa Kaljarijem, pa je morao da ode na operaciju mišića i njegov povratak na teren se očekuje za oko tri mjeseca.

Iako je povreda zaustavila njegov zamah na terenu, to nije umanjilo spekulacije oko njegove ugovorne situacije. Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe 30. juna 2026. godine, što srpskog reprezentativca svrstava među najistaknutije igrače koji bi potencijalno mogli ući u posljednju godinu ugovora bez produžetka.

Taj scenario pažljivo prate brojni evropski giganti, među kojima su Barselona i minhenski Bajern, koji u svemu vide veliku tržišnu priliku ukoliko pregovori o produžetku saradnje crno-bijelih i Vlahovića ne budu završeni.

Milan takođe navodno prati situaciju sa srpskim napadačem.

"Bjankoneri" će se prije eventualnog produžetka saradnje prvo fokusirati na Vlahovićev oporavak, ali njegova dugoročna budućnost sve više postaje ključno pitanje u predstojećim prelaznim rokovima.

Sa vremenom na ugovoru koje ističe i elitnim klubovima koji pažljivo prate, sljedeći koraci Vlahovića, nakon povratka u formu, mogli bi biti odlučujući i za Srbina i za torinski klub.

(MONDO)

Tagovi

Dušan Vlahović Serija A Juventus FK Barselona FK Bajern Milan

