logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izgleda da je ovo kraj sage: Dušan Vlahović odlučio gde nastavlja karijeru

Izgleda da je ovo kraj sage: Dušan Vlahović odlučio gde nastavlja karijeru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović potpisuje predugovor sa Milanom i odlazi kao slobodan agent iz Juventusa.

Dušan Vlahović ide u Milan Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović trenutno je van terena zbog teže povrede aduktora i čeka ga duža pauza, a slobodno vrijeme iskoristio je da donese odluku o nastavku karijere. Prema informacijama španskog "Sporta" i italijanske "Gazete", zvanično je trenutak za odlazak iz Juventusa.

Vlahović neće nastaviti karijeru ni u Barseloni, koja se interesovala za njega, niti će to biti u Saudijskoj Arabiji, nego je izgleda trenutak da postane član Milana.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Spominjalo se još ljetos da će Dušan Vlahović u redove "rosonera", međutim nisu uspjeli da se dogovore oko obeštećenja sa Juventusom i oko plate, tako da je srpski napadač ostao u Torinu gdje je rizikovao da "presjedi" čitavu sezonu na klupi. Ipak, zalaganjem i požrtvovanjem dobio je opet šansu u Juventusu i taman kada se činilo da će mu ponuditi novi ugovor, izgleda da je vrijeme za rastanak.

Očekuje sa da Vlahović u januaru potpiše predugovor sa Milanom u koji će doći kao slobodan agent idućeg ljeta, a ostaje još da se vidi kakve uslove je reprezentativac Srbije uspio da "izboksuje" u novom klubu.

Kao što je poznato, Vlahović je najplaćeniji igrač u Italiji u ovom trenutku i zato je Juventus htio da ga se riješi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Dušan Vlahović Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC