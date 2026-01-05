logo
Haos u Seltiku, traže četvrtog trenera u sezoni: Poslije meča sa Zvezdom uručili tri otkaza

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Seltik nastavlja da mijenja trenere i otpustio je trećeg trenera u sezoni, poslije Rodžersa i O'Nila istu sudbinu doživio je i Nensi. Sada se čeka novi šef struke...

Setik ponovo otpustio trenera traže četvrtog u sezoni Izvor: Steve Welsh / PA Images / Profimedia

U Seltiku vlada potpuno rasulo i to se vidi i po smjenama trenera. Prava "trenerska vrteška" vlada u čuvenom škotskom klubu pošto traže četvrtog trenera u sezoni. Zaista nevjerovatno šta se dešava, pošto je zvanično saopšteno da je Vilfred Nensi dobio otkaz.

"Saopštavamo da je donesena odluka o raskidu saradnje sa trenerom Vilfredom Nensijem. Zahvalni smo mu za uloženi trud i želimo njemu i njegovoj porodici sve najbolje u budućnosti. Njegovi pomoćnici Kvame Ampadu, Žil Gegen i Maksim Šalije će takođe napustiti klub i želimo im sve najbolje. Nove informacije ćemo saopštiti kada za to dođe vrijeme", navodi se na klupskom sajtu.

Ko će doći? Teško da će bilo koji trener tek tako da prihvati ovakva posao u klubu u kom je potpuni haos. Seltik je u škotskom šampionatu na drugom mjestu i ima 38 bodova, koliko i Rendžers. Prvi je Harts sa 44.

Poslije Zvezde - tri otkaza

Sezonu je na klupi započeo Brendan Rodžers i on je bio trener na utakmici protiv Crvene zvezde na "Marakani". Taj meč završen je remijem (1:1), a onda je smijenjen u oktobru prošle godine. Na njegovo mjesto došao je Martin O'Nil koji nije dočekao ni Novu godinu na toj poziciji.

Seltik je 3. decembra saopštio da je angažovao Nensija, a tu se zadržao tek nešto duže od mjesec dana. Po tome je trener sa najmanjim stažom u istoriji kluba što nije za pohvalu...

