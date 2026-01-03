logo
"Policajci" gazde Glazgova: Preokret u škotskom "Old Firmu", navijači Seltika bijesni, Francuza čeka otkaz (VIDEO)

"Policajci" gazde Glazgova: Preokret u škotskom "Old Firmu", navijači Seltika bijesni, Francuza čeka otkaz (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Glazgov Rendžers savladao je u nedjelju gradskog rivala Seltik (1:3) na njegovom stadionu u derbiju "Old Firm" i izvjesno praktično uručio otkaz Vilfridu Nansiju, kojem se pred utakmicu opasno drmala stolica.

Old FIrm Rendžers pobijedio Seltik poslije preokreta Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Jedan od najvećih evropskih i svjetskih derbija, "Old Firm" između Seltika i Rendžersa opravdao je epitet!
Bio je to istinski derbi, koji je obilovao šansama, presingom, trčanjem bez prestanka i što je najbitnije - golovima.

A prvi su se radovali "kelti" i to 19. minutu kada je Hjun-Jun Jang nanizao nekoliko protivničkih fudbalera i poslao loptu pod prečku golmana Džeka Batlenda - 1:0.

Engleski golman "policajca" bio je nesumnjivo jedan od najboljih pojedinaca meča uprkos primljenog golu jer je posebno u prvom dijelu sjajno reagovao i u nekoliko navrata spriječio Seltik da udvostruči prednost.

Početkom drugog poluvremena, Rendžers je stigao do izjednačenja - Jusef Čermiti je pogodio mrežu Kaspera Šmajhela na asistenciju Nikolasa Raskina, da bi devet minuta kasnije, portugalski napadač uspio da poslije solo-akcije nakon izvedenog auta iskosa sa lijeve strane pogodi za preokret - 1:2.

Uslijedila je opsada gola "policajaca", napadao je Seltik s namjerom da stigne minus, posebno zbog menadžera Vilfreda Nansija, kojem se opasno drma stolica zbog loših rezultata ove sezone, ali Rendžers je odolijevao i čekao priliku da iz kontranapada dokusuri gradskog protivnika.

A ona je uslijedila 19 minuta prije kraja kada je Đeidi Gasama uposlio tinejdžera Majkija Mura, koji je udarcem sa 16 metara prevario Šmajhela i postavio konačan rezultat - 1:3.

Uspjeli su "policajci" time da pomognu i lideru na tabeli Hartsu, koji sada ima priliku da ode na "plus šest" bodova viška u odnosu na drugoplasirani Seltik. 

Ovom pobjedom, Rendžers je zvanično preuzeo vođstvo u međusobnom skoru "Old Firma" - bila je ovo njihova 173. pobjeda, dok Seltik ima jednu manje.Još važnije, izabranici njemačkog menadžera Denija Rela poslije pet pobjeda na posljednjih šest ligaških mečeva imaju isti broj bodova kao i Seltik, i imaće jednake šanse da do kraja sezone dostignu "srca" iz Edinburga.

Poslije meča, nezadvoljni navijači Seltika su ispred "Seltik Parka" napravili protest u kojem su tražili otpuštanje francuskog menadžera, koji je izgubio šest od osam utakmica otkako je prije mjesec dana preuzeo ekipu nakon ostavke Brendana Rodžersa.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Seltik Glazgov Rendžers Old Firm

