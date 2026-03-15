Đoković se povukao sa turnira u Majamiju!

Novak Đoković odlučio je da se povuče sa turnira u Majamiju što znači da će da izgubi 650 bodova i treće mjesto na ATP listi.

Novak Đoković šokirao je sve - odlučio je da se povuče sa turnira u Majamiju. Na tom takmičenju prošle sezone je došao do finala gdje ga je zaustavio Jakub Menšik. To ujedno znači da će da izgubi i treće mjesto na ATP listi.

Povlačenjem sa takmičenja Srbin gubi 650 bodova i to znači da će ga Saša Zverev preteći na tom mjestu, a mogli bi ozbiljno da se približe i neki drugi igrači poput Lorenca Muzetija i Aleksa De Minora i Tejlora Frica.

Kao glavni razlog za povlačenje navedena je povreda ramena desne ruke. Imao je probleme sa tim tokom takmičenja u Indijan Velsu i zato je i nosio poseban rukav na desnoj ruci.

Novak#Djokovichas withdrawn from the Miami Masters, citing a right shoulder injury



A five-time champ there. Lost in the final last year to Mensik but has played it just once since 2019pic.twitter.com/zDMtwpv04i — Christopher Clarey (@christophclarey)March 15, 2026

Ova povreda znači da će Novak morati da pauzira i da će zbog toga da izgubi treće mjesto na ATP listi. Ono što može da bude dobra stvar je to što će imati nešto više vremena za odmor i za pripremu za seriju turnira na šljaci.

Prvi turnir na šljaci biće u Monte Karlu (od 5. do 12. aprila), pa onda slijede Madrid (od 22. aprila do 3. maja), Rim (od 6. do 17. maja), pa Rolan Garos koji mu je glavni cilj (od 24. maja do 7. juna).

