Kristal Palas osvojio treći trofej u godinu dana: Žan-Filip Mateta ispisao istoriju evropskog fudbala

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Finale Konferencijske lige između Kristal Palasa i Rajo Valjekana obilježio je Žan-Filip Mateta.

Kristal Palas osvojio Konferencijsku ligu Izvor: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Najbolje dane u svom životu proivljavaju navijači Kristal Palasa! Nekoliko mjeseci nakon što su pobjedom u FA kupu osvojili prvi trofej u klupskoj istoriji, pa ga potvrdili pobjedom u Komjuniti šildu, na "Selhurts Park" stiže i evropski pehar jer je snažni Žan-Filip Mateta bio strelac jedinog gola u finalu Konferencijske lige koje je engleski tim igrao protiv Rajo Valjekana.

Mateta je zatresao mrežu u 51. minutu, a u nekoliko uzastopnih napada nakon toga Englezi su imali priliku da udvostruče prednost.

Nisu uspjeli u tome, ali su stečenu prednost sačuvali pa će trofej sa njima putovati na Ostrvo. Biće to čak treći trofej koji ova generacija igrača osvaja u prethodnih godinu dana. 

Bio je Kristal Palas za nijansu bolji i zreliji protivnik na stadionu u Lajpcigu, pa se može reći da je zasluženo stigao do trofeja. Više od jednog vijeka ovaj "mali" londonski klub ih nije osvajao, a sada ih reda na police u klupskom muzeju i čitavom svijetu može da se pohvali nestvarnim uspjesima koje bilježi.

Podsjetimo, Kristal Palas na putu do trofeja Konferencijske lige eliminisao je i ekipu Zrinjskog. "Plemići" su u prvom meču nokaut faze čak remizirali 1:1 u Mostaru, a onda je Kristal Palas slavio na Selhurstu sa 2:0.

Osvojeni trofej je na neki način i potvrda da su engleski klubovi silni kada se u potpunosti fokusiraju na evropska takmičenja, posebno ona koja nisu Ligu šampiona. Podsjećamo, Aston Vila je pobjedom nad Frajburgom osvojila trofej u Ligi Evrope, a sada je do pehara u Konferencijskoj ligi stigao Kristal Palas. Do kraja sezone u evropskom fudbalu ostalo je još da se odigra finale Lige šampiona, a tamo će nastupiti Pari Sen Žermen i Arsenal.

