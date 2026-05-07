Čitaoci reporteri

Opet englesko-špansko finale: Kristal Palas i Rajo Valjekano za istorijski trofej u Konferencijskoj ligi

Nebojša Šatara
Evropska fudbalska sezona ušla je u samu završnicu, a od četvrtka uveče su poznati i finalisti ovogodišnje UEFA Konferencijske lige.

Kristal Palas i Rajo Valjekano u finalu Konferencijske lige

U velikom finalu 27. maja na “Red Bul Areni” u Lajpcigu snage će odmjeriti Kristal Palas i Rajo Valjekano, koji će imati priliku da osvoje svoj prvi evropski trofej u istoriji.

Palas je do finala stigao preko Šahtjora ukupnim rezultatom 5:2 jer je nakon 1:3 u prvom duelu, slavio i u revanšu u Engleskoj (2:1).

U večerašnjem susretu engleski tim je poveo autogolom Pedra Enrikea u 25. minutu, Ukrajinci su izjednačili preko Eginalda 10 minuta kasnije, da bi trijumf za Palas osigurao Ismaila Sar početkom drugog dijela.

Rajo Valjekano je takođe prošao u finale nakon minimalne pobjede nad Straszburom. Španci su u Francuskoj slavili sa 1:0 golom Alemaa u 41. minutu, a istim rezultatom su pobijedili i u prvom meču u Španiji.

Ovo će biti druga sezona zaredom u kojoj se u finalu Konferencijske lige sastaju klubovi iz Engleske i Španije. Prošle sezone Čelsi je u finalu bio bolji od Betisa.

