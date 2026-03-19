Šerif Endiaje nije napravio senzaciju u Evropi: Bivši napadač Zvezde pogodio i ispao iz takmičenja

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Samsunspora pobijedili Rajo Valjekano golom Šerifa Endiajea, ali to nije bilo dovoljno.

Šerif Endiaje dao gol za Samsunspor Rajo Valjekano prošao dalje Izvor: ALEJANDRO MATIAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski predstavnik Rajo Valjekano pobijedio je turski Samsunspor (3:1) u prvom meču osmine finala Konferencijske lige. Trebalo je pred svojim navijačima samo da privedu posao kraju, ali to nije išlo baš tako lako - strijelac jedinog gola u Španiji bio je bivši napadač Crvene zvezde Šerif Endiaje.

Na njegovu žalost, pobjeda koju je donio turskom predstavniku nije bila dovoljna. Španci su uz ukupnih 3:2 u dvomeču prošli dalje, pa će borbu za trofej u Konferencijskoj ligi nastaviti utakmicama protiv srpske kolonije u AEK-u iz Atine. Biće to izuzetno zanimljiv dvomeč, posebno za navijače u Srbiji koji će pratiti uspjehe Marka Nikolića, Luke jovića, Mijata Gaćinovića...

Rajo Valjekano je bio bolji od Samsunspora i u drugoj utakmici ova dva tima, ali je ovog puta upisao poraz. Uprkos tome što su imali veći posjed lopte, više šuteva u okvir gola i bolje prilike za pogodak, Španci su poraženi - zbog već pomenutog gola Šerifa Endiajea koji je na 22 meča za turski tim u svim takmičenjima postigao sedam golova i tri puta asistirao.

Već smo pisali o tome da je AEK iz Atine prošao dalje iako je poražen u revanšu protiv Celja, a u ostalim mečevima vidjeli smo još nekoliko zanimljivih rezultata. Kristal Palas je tek nakon produžetaka, golom u 99. minutu i uz dva igrača više izbacio AEK iz Larnake, Majnc je pobijedio češku Sigmu (2:0), a Fiorentina je bila uspješnija od poljskog Rakova (2:1).

Samsunspor je već pobijedio Rajo Valjekano u meču koji smo opisali, AZ Alkmar je bio izuzetno ubjedljiv protiv Sparte iz Praga (4:0), a Rijeka je izvukla remi na gostovanju Strazburu. Nije im on mnogo značio, pošto su poraženi u prvom meču i sada su završili takmičenje - kao posljednji predstavnik u Evropi sa prostora bivše Jugoslavije.

Svi parovi četvrtfinala Konferencijske lige:

  • Šahtjor - AZ Alkmar
  • Kristal Palas - Fiorentina
  • Rajo Valjekano - AEK Atina
  • Majnc - Strazbur

