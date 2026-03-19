Marko Nikolić vodi AEK ka evropskom trofeju!

Srpski stručnjak Marko Nikolić obezbijedio plasman u četvrtfinale Konferencijske lige za AEK iz Atine, koji mašta o evropskom trofeju.

Srpski trener Marko Nikolić poveo je balkansku koloniju okupljenu u redovima atinskog AEK-a ka završnici takmičenja u Konferencijskoj ligi! Iako je grčki tim na svom terenu odigrao veoma blijed meč i izgubio od Celja (2:0), u prvih 90 minuta ovog dvomeča stekao je nenadoknadivu prednost - tada je bilo 4:0 za žuto-crne.

Ogroman kapital koji su imali nakon prvog meča potpuno je opustio AEK, koji je odigrao ispod očekivanja u revanšu. Celje je bilo daleko bolje i od početka je nametnulo svoj ritam, pa su do poluvremena postigli oba pogotka na večerašnjem susretu. Činilo se tada da bi mogli i da zaprijete Grcima, odnosno da "zakuvaju" ovaj dvomeč, ali u drugom dijelu revanša nisu imali dovoljno snage za tako nešto.

AEK je sačuvao prednost iz prve utakmice, a srpski fudbaleri Luka Jović i Mijat Gaćinović nastaviće da sanjaju o evropskom trofeju. Član ovog grčkog kluba je i Marko Grujić ali on nije licenciran za proljećni dio evropske sezone.

Takođe, dres AEK-a iz Atine nose albanski golman Tomas Strakoša, bugarski defanzivac Martin Georgijev, iskusni Hrvat Domagoj Vida, njegov zemljak Robert Ljubičić koji ima i austrijski pasoš i na kraju mađarski internacionalac Barnabas Varga.

Svi parovi četvrtfinala Konferencijske lige:

Leh/Šahtjor - AZ Alkmar/Sparta

Kristal Palas/AEK Larnaka - Fiorentina

Samsunspor/Rajo Valjekano - AEK Atina

Majnc - Rijeka/Strazbur

