Trener Dubaija javno je priznao grešku koju je napravio u trećem meču finalne serije ABA lige.

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

Trener Dubaija Aleksandar Sekulić govorio je na konferenciji za medije poslije osvajanja istorijske titule u ABA ligi. Pobjedonosne poene je postigao srpski as Aleksa Avramović koji je u trećem meču odigrao nepunih pet minuta. Sekulić je javno priznao da je pogriješio i da se izvinio Aleksi zbog evidentno loše odluke.

U uvodu obraćanja je pokušao da sumira utiske, emocije i sezonu koja je na kraju krunusana peharom.

"Morate da me razumijete, pod emocijama, sam, ali ukratko. Prvu stvar smo odradili dijametralno bolje nego u trećoj utakmici, došli sa boljom energijom, komunacija u napadu, sve je bilo bolje, to je bio preduslov da pobijedimo. Odlučilo je srce igrača, bili su nesebični, igrali jedni za druge. Imali smo preko 20 asistencija, mnogo lijepih stvari se dešavalo", rekao je Sekulić koji je preuzeo tim prije samo dva mjeseca.

Nakon čestitke Partizanu, pobjedu je posvetio Dvejnu Bejkonu koji je bio suspendovan za ovaj meč zbog rasprave sa sudijama u prethodnom duelu.

Vidi opis Trener Dubaija priznao nakon ABA titule: "Ogriješio sam se o Aleksu Avramovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Partizan ima dobar tim, rekao sam da su bili u dobrom ritmu, pobjeđivali u Evroligi, lagano pobijedili u polufinalu. Čestitao bih igračima i stručnom štabu koji su nam pomogli sa povrijeđenim igračima, da se vrate u ritam i ovu pobjedu posvećujem igraču koji je dao doprinos timu kroz cijelu sezonu. Ne znam zašto nije mogao da igra. Posvećujem pobjedu Dvejnu Bejkon. Još jednom da čestitam igračima, dignuti pehar i pobijediti Partizan ovdje nije mala stvar, ponosan sam na ove momke, pogotovo u zadnjoj utakmici".

Aleksa Avramović je bio "x" faktor, kao i u drugoj utakmici, šta se desilo u trećoj?

"Biću iskren, pričao sam sa Aleksom poslije treće utakmice. Rekao sam da sam napravio grešku, da je trebalo da igra više. Utakmica je krenula tako kako je krenula, pa sam pogriješio, to sam mu dao do znanja. Rekao sam mu da ima puno povjerenje od mene i saigrača, da ima kvalitet za finalne utakmice, što je i pokazao".

Za kraj, Sekulić nije želio da priča o budućnosti u klubu, apostrofirao igrače koji su osvojili tituli i otišao da slavi istorijsku titulu sa Dubaijem.

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Pogledajte 00:22 Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)