Španski stručnjak Đoan Penjaroja analizirao je utakmicu sa Dubaijem u Beogradu.
Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Španski stručnjak je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala na obje strane terena, ali je istakao da moraju da odigraju na istom nivou i za dva dana.
"Mislim da smo zaslužili da večeras pobijedimo. Mnogo bolje igramo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dvije tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranziciji, veoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali solidno na obje strane parketa, ali to je samo jedna pobjeda. Sada je 2:1 i moramo se pripremiti za petak", rekao je u uvodu je Penjaroja.
Da li je odbrana bila ključ?
"Tako je bilo večeras, ne znači da će u petak": Đoan Penjaroja zna kako do majstorice
"Dubai je dobar tim, sa dobrim trenerom i igračima, nije lako zaustaviit njihovu napadačku igru. Uspjeli smo da zaustavimo njihove najbolje igrače, ali vjerujemo da neće Musa i Bejkon neće isto odigrati i moramo biti spremni na to. Moramo da igramo odbranu kao tim, zajedno, ne individualno. Moramo da kontrolišemo Bertansa i njegov šut za tri, Musa i Bejkon su imali slabe procente večeras", rekao je Španac.
Upitan je li će ovakva igra biti dovoljna za četvrtu utakmicu? "Vidjećemo. Pokušali smo da igramo bolje, da kontrolišemo 1 na 1 situacije, skokove, izgubljene lopte... Petak je nova utakmica i nova šansa da igramo još bolje. Sada je vrijeme za odmor i sutra se već spremamo za petak".
Šta će savjetovati igračima za utakmicu u petak? "Ovo je plej-of, svaka utakmica je drugačija. Veoma je teško u ovom momentu, bilo je 2:0. Nismo loše igrali u Dubaiju, moramo da imamo kontrolu nad tranzicijom, skokovima. Petak je nova utakmica, pokušaćemo da igramo slično, ali rival će sigurno pokušati da bude bolji", zaključio je Penjaroja.