Španski stručnjak Đoan Penjaroja analizirao je utakmicu sa Dubaijem u Beogradu.

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Španski stručnjak je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala na obje strane terena, ali je istakao da moraju da odigraju na istom nivou i za dva dana.

"Mislim da smo zaslužili da večeras pobijedimo. Mnogo bolje igramo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dvije tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranziciji, veoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali solidno na obje strane parketa, ali to je samo jedna pobjeda. Sada je 2:1 i moramo se pripremiti za petak", rekao je u uvodu je Penjaroja.

Da li je odbrana bila ključ?

Vidi opis "Tako je bilo večeras, ne znači da će u petak": Đoan Penjaroja zna kako do majstorice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Dubai je dobar tim, sa dobrim trenerom i igračima, nije lako zaustaviit njihovu napadačku igru. Uspjeli smo da zaustavimo njihove najbolje igrače, ali vjerujemo da neće Musa i Bejkon neće isto odigrati i moramo biti spremni na to. Moramo da igramo odbranu kao tim, zajedno, ne individualno. Moramo da kontrolišemo Bertansa i njegov šut za tri, Musa i Bejkon su imali slabe procente večeras", rekao je Španac.

Upitan je li će ovakva igra biti dovoljna za četvrtu utakmicu? "Vidjećemo. Pokušali smo da igramo bolje, da kontrolišemo 1 na 1 situacije, skokove, izgubljene lopte... Petak je nova utakmica i nova šansa da igramo još bolje. Sada je vrijeme za odmor i sutra se već spremamo za petak".

Šta će savjetovati igračima za utakmicu u petak? "Ovo je plej-of, svaka utakmica je drugačija. Veoma je teško u ovom momentu, bilo je 2:0. Nismo loše igrali u Dubaiju, moramo da imamo kontrolu nad tranzicijom, skokovima. Petak je nova utakmica, pokušaćemo da igramo slično, ali rival će sigurno pokušati da bude bolji", zaključio je Penjaroja.