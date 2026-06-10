Tuča pred početak finala ABA lige: Navijač Partizana poderan, pa izveden iz Arene

Pred početak meča Partizana i Dubaija vidjeli smo tuču između navijača na jednoj tribini iza koša.

Izvor: MN PRESS

Pred početak treće utakmice finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija u "Beogradskoj areni" izbila je žestoka tuča. Kod tribine na kojoj su bile najvatrenije pristalice navijača sukobilo se nekoliko osoba.

Na kraju je jedan navijač sa pocijepanom majicom izveden iz hale uz pratnju redara, ali tuča nije poprimila veće razmjere i meč je počeo neometano i na vreme. Pogledajte kako je izgledala tuča kod tribine iza koša:

Na početku utakmice sa Dubaijem navijači Partizana oprostili su se od Edina Avdića, sportskog komentatora, kolumniste i podkastera koji je bio zaštitni znak ABA lige i regionalne košarke. Naš kolega Avdić koji je ostavio veliki trag i na portalu MONDO tragično je preminuo u 47. godini u Beogradu.

U prva dva meča Dubai je uspio da pobijedi ekipu Partizana i na trećem meču traži pobjedu za uzimanje šampionske titule. Sa druge strane Partizan želi da pobijedi i tako ostane u seriji.