Cijela Arena skandirala "Edin Avdić" na utakmici Partizan - Dubai

Navijači Partizana su se na meču sa Dubaijem dirljivo oprostili od Edina Avdića.

Izvor: MONDO

Pred početak trećeg meča finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija navijači crno-bijelih u "Beogradskoj areni" dirljivo su se oprostili od tragično preminulog Edina Avdića. Na početku meča navijači su skandirali njegovo ime, a posebno dirljiv momenat bio je kada je prikazan crtež njegovog sina na velikom video bimu iznad centra terena.

Video se crtež na kome je Edin Avdić sa telefonom na utakmici Partizana, uz natpis “Za najboljeg tatu. Edo Avdić najbolji sportski komentator”.

Posebno je emotivno bilo što je Edinov sin došao na utakmicu i iz prvog reda slušao pjesmu posvećenju svom tati, a onda vidio i svoj crtež iznad terena. Pogledajte kako su navijači Partizana skandirala Edinu Avdiću:

Pogledajte 00:17 Arena skandira Edinu Avdiću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Otišao je najbolji

Edin Avdić je preminuo u Beogradu 3. juna u 47. godini. Srpska i regionalna košarka ostali su bez svog najprepoznatljivijeg glasa, čovjeka koji je kao komentator, koluimnista i podkaster stvorio nevjerovatan autoritet i uz čije prenose i komentare su rasle generacije ljubitelja košarke

Upravo je na portalu MONDO proveo veliki dio svoje bogate karijere, što kao kolumnista što kasnije u tandemu sa Milošem Jovanovićem u emisiji Šesta lična. Pogledajte crtež njegovog sina koji je rasplakao "Arenu":

Izvor: MONDO